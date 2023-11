Dal satellite al Colosseo: parte il progetto per monitorare i pini del parco archeologico

Un sistema di monitoraggio satellitare che consente di verificare le condizioni di salute degli alberi. È questa la sperimentazione avviata nel parco del Colosseo che, da oggi, può contare sull’ausilio tecnologico per salvaguardare i suoi giganti verdi e, quindi, anche per prevenire crolli e danni a cose e persone.

Chi ha curato il progetto

Il progetto, sviluppato in collaborazione con DIGIMAT S.p.A e IMAA e ISPC del CNR, è stato chiamato “Space to Tree”. Consente, in tempo reale e con la modalità web GIS, di ottenere informazioni che sono utili ai ricercatori, agli agronomi , ai botanici ed agli architetti paesaggisti che hanno a cuore, oltre agli alberi, anche le condizioni del parco archeologico.

Il monitoraggio dall'alto

L’innovativa metodologia analizza vari parametri e consente un monitoraggio costante grazie ad una tecnologia montata sulla piattaforma satellitare Sentinel2 che, dallo spazio, è in grado di captare le variazioni della clorofilla prodotta dagli alberi. Saranno 5 i pini ultracentenari destinati a ricevere le particolari attenzioni del satellite. Fanno parte di un patrimonio arboreo che consta, nel parco del Colosseo, di 148 alberi ultracentenari, silenziose sentinelle dei monumenti e custodi dei cambiamenti che, nel volgere delle generazioni, interessano l’area del parco.

Dalla Basilicata al Colosseo

La tecnologia fotogrammetrica, termografica ad infrarosso e radar, che Space to Tree mette a disposizione, consente anche di analizzare lo stato del tronco dell’albero, evidenziandone la pienezza o la presenza di fratture interne. Poi, grazie alla tecnologia Iot Sensing 5G, sarà possibile correlare i dati con la potenza e la direzione del vento, misurate sul posto da un anemometro installato sulla terrazza della Basilica di Massenzio. La tecnologia, già implementata in Basilicata, nella riserva naturale di Metaponto, approda così all’ombra del monumento che simboleggia la Capitale. Ed apre nuovi scenari nella cura del prezioso patrimonio arboreo cittadino.