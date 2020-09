Incendi, distrutto il villaggio in legno per bambini: parte la gara di solidarietà

Una casetta ed un campanile di legno, la taverna nel bosco, gli arredi ludici. La forza devastante delle fiamme non ha risparmiato nulla. Il villaggio dei bambini che era stato creato all’interno dell’AgriClò non c’è più. Ma può essere ricostruito.

Un sogno che riparte

Sulla piattaforma GoFundMe è partita la raccolta fondi per far rinascere un antico sogno. I suoi ideatori sono stati una coppia, Vincenzo e Rita, che hanno lasciato la propria attività per dedicarsi alla creazione di un’azienda agricola. Quattro ettari di terra, in zona Martin Pescatore a Pomezia, dove coltivare in maniera naturale frutta e verdura. Un luogo speciale impreziosito da una pineta.

Il villaggio distrutto

I venticinque pini che erano inseriti nella tenuta agricola, facevano da cornice ad un incantevole villaggio pensato per i bambini. Ma a differenza dell’orto, che si è salvato, le fiamme hanno divorato il piccolo Eden dei bambini e gli imponenti alberi che lo avevano ispirato. All’interno di AgriClò c’è però un’insegna. E’ stata messa dai suoi proprietari ed avverte che “i sogni non devono essere cancellati”. C’è la possibilità di mantenere quella promessa.

La raccolta fondi

Roberto Zolli, un’amico di Vincenzo e Rita, ha lanciato una raccolta fondi. “Hanno lavorato duramente per tanti anni per coltivare frutta e verdura biologica e costruire in pineta un villaggio in legno per bambini, completo di giochi ecocompatibili. Adesso - ha spiegato Zolli - è stato spazzato via dall’incendio insieme a ricoveri attrezzi, macchine agricole, staccionate, impianti. Tutto perduto”. O forse no. Bastano infatti 20mila euro (quattro dei quali già ottenuti) per ripristinatare l’area giochi. E per restituire ai bambini, ed ai proprietari di AgriClò, il loro sogno.