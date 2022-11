"Siamo un alberghiero d'eccellenza ma con pochi fondi è difficile andare avanti"

Il 14 novembre un gruppo di studentesse e studenti che frequentano l'istituto superiore alberghiero "Amerigo Vespucci" ha messo in scena un sit-in di protesta di fronte alla sede di Casal Bruciato, chiedendo maggiore attenzione per lo svolgimento dei laboratori e tutela nei confronti delle famiglie che non riescono a far fronte alle numerose spese tra libri di testo e divise per svolgere le attività quotidiane. La dirigente, Maria Teresa Corea, a RomaToday ha voluto replicare alle accuse dei suoi alunni, spiegando quante difficoltà sta affrontando per garantire i laboratori a causa dell'aumento dei costi del beni: "Siamo sempre al primo posto della classifica di settore della Fondazione Agnelli, ma veniamo trattati alla pari di licei classici o scientifici quando si tratta di erogare fondi".

La replica della preside dell'istituto alberghiero agli studenti in protesta

"Ho apprezzato la dimostrazione pacifica dei miei studenti - spiega la preside, al "Vespucci" dal 2014 - perché denota il loro senso d'appartenenza. Ma quello che voglio dire loro è che come alberghiero abbiamo dei costi molto alti. Per questo la scuola chiede il contributo volontario, che è nella misura di 120 euro l'anno e non al mese". Costi che si palesano soprattutto quando una classe deve imparare a trattare un alimento, ad esempio il pesce: tagliarlo, pulirlo, cuocerlo, servirlo. "Non è più accessibile per noi comprare un pesce per ogni alunno di una classe - continua Corea - quindi adesso ne compro uno e l'insegnante fa una dimostrazione".

"Unirò gli studenti che pagano il contributo per svolgere i laboratori di cucina"

Ma nel futuro imminente la soluzione sarà diversa, annuncia la preside: "Il responsabile amministrativo tempo fa mi ha detto che con le spese non ci stavamo più dentro - ammette -, quindi non posso lasciare che la scuola vada in default e venga commissariata, devo operare delle scelte. Invece di fare laboratori per singole classi, unirò in classi più grandi gli studenti che hanno pagato il contributo. Diventeranno dei laboratori aperti". Elettricità e gas costano sempre di più "e se si rompe un frigo ce lo dobbiamo ripagare noi", sottolinea Corea. Anche perché i fondi che vengono erogati dal ministero ogni anno sono gli stessi degli altri istituti e licei: "Veniamo trattati come fossimo un classico o uno scientifico - spiega - ma abbiamo spese ben diverse. Facciamo cucina e sala, abbiamo strumentazioni e alimenti da acquistare e conservare, non può essere certo il nostro ristorante didattico".

"Abbiamo spese elevate, solo i fondi europei ci salvano"

Il ristorante didattico, che riaprirà il 17 novembre, viene portato avanti dalle alunne e dagli alunni del "Vespucci" e offre al pubblico un menu fisso: aperitivo, primo, secondo, dessert e vino rosso a 25 euro a persona. "Abbiamo costi elevatissimi - rincara Corea - e per farle un esempio le racconto dell'evento di tre giorni alla Sapienza, che è stato citato anche dai ragazzi che hanno protestato: abbiamo guadagnato 14.000 euro, alla fine dei conti ce ne sono rimasti in tasca 1.058. Nonostante ciò, continuiamo a fare eventi di questo genere, come anche in passato per la Presidenza del Consiglio e addirittura alla tenuta del Presidente della Repubblica a Castelporziano, perché servono a farci conoscere e a dare soddisfazione e possibilità a chi studia da noi. Ma per andare avanti ci servono i progetti europei, che per fortuna riusciamo a intercettare e vincere spesso grazie alla bravura del mio corpo insegnanti".

"Cercherò di ridurre l'esborso per le famiglie"

La preside cercherà di abbassare i costi per le famiglie: "Una divisa costa dai 220 ai 230 euro per due anni - informa - ed è effettivamente tanto. Parlerò con la ditta, cercheremo di ridurre la qualità del tessuto per contenere i costi. L'edilizia? Fuori cade a pezzi, ma ci deve pensare la Città Metropolitana. Dentro, invece, è un gioiello. E spero di creare un laboratorio di pasticceria con i fondi del Pnrr, ma se non escono le linee guida non mi muovo, perché non posso fare il passo più lungo della gamba".