"La forza delle donne": Albano Laziale lancia la prima edizione del concorso per celebrare le donne

Ad Albano Laziale la prima edizione de “La forza delle donne”, un concorso letterario nazionale per celebrare, raccontare e descrivere la forza delle donne.

“L’obiettivo - afferma Enrica Cammarano, assessore alle pari opportunità - è quello di sensibilizzare tutti noi sul ruolo delle donne nella società e nel passato, cercando di trarre spunti per il futuro e di ricordare gli esempi di chi prima di noi ha lottato per il riconoscimento dei diritti”.

Il concorso sarà articolato in tre sezioni: racconto breve, poesia e fotografia. Gli elaborati potranno essere inviati fino al 31 maggio 2022 e la tematica può essere sviluppata liberamente, prendendo spunto da storie del presente, del passato o di fantasia, da suggestioni e memorie che sappiano rappresentare la forza delle donne.

“Questa iniziativa - racconta il sindaco Massimiliano Borelli - vuole essere un piccolo contributo per mantenere alta l’attenzione, non solo su storie di violenza, ma soprattutto sul potere femminile di muovere il mondo. E quale mezzo migliore se non la scrittura, affinché resti traccia delle riflessioni e delle storie che sono certo arriveranno numerose”.

Tutte le informazioni e il bando si possono trovare sul sito del Comune di Albano Laziale.