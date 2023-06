Air show Pratica di Mare 2023: frecce tricolori, aerei in esposizione e in volo. Tutte le informazioni

Sabato 17 e domenica 18 giugno l’Aeronautica Militare festeggerà i suoi 100 anni nell’aeroporto militare "Mario de Bernardi" di Pratica di Mare con una grande manifestazione aperta a tutti.

Le celebrazioni permetteranno dalle ore 09:00 alle ore 20:30 agli ospiti di immergersi nel "Villaggio AM", il mondo dell’aeronautica provando simulatori ludici e ammirando tutte le componenti operative, tecniche e logistiche della Forza Armata. Sarà possibile fare un tuffo nel passato nel "Campo 100" in cui si potrà rivivere tutta la storia dei suoi primi 100 anni dell’Aeronautica e assistere alla Mostra Statica dei velivoli che ne hanno fatto la storia. Fra questi il caccia TF-104G StarFighter con la sua speciale livrea celebrativa (l'aquila turrita) scelta per il jet della Starfighters Aerospac. I festeggiamenti coincidono con la Coppa Italia Droni e quindi si potrà assistere alle gare dei piccoli oggetti volanti. Sarà presente pure un’esposizione industriale del settore aerospaziale grazie alla presenza delle principali industrie del comparto Difesa e sarà data possiblità agli ospiti di partecipare ad una dimostrazione “off-road” su veicolo di tipo LINCE AM, su un circuito sterrato appositamente realizzato per l’occasione.

Evento clou della festa (ore 18:00) sarà però lo spettacolo acrobatico che sarà offerte dalle Frecce Tricolori. Previste anche manifestazioni aeree (ore 10:00-18:30) dove si potranno ammirare aerei come lo Spitfire, Tornado, P-38, F-2000 e anche una parata aerea (ore 16:25). A concludere le giornate ci sarà (18:30-20:00) uno spettacolo musicale.

Per partecipare bisognerà prenotarsi a questo link indicando i propri dati personali, l'orario indicativo (non vincolante) di arrivo e il numero di persone per la prenotazione. Chi non potrà essere presente potrà seguire l’evento in diretta streaming sul sito internet istituzionale e tramite i canali social della Forza Armata nella giornata di sabato, mentre domenica le celebrazioni saranno trasmesse in chiara dalla Rai.