Aggressioni agli autisti del trasporto pubblico, via ai test del pulsante antipanico collegato al 112

Un pulsante antipanico collegato direttamente con il numero unico d’emergenza e dispositivi di geolocalizzazione per permettere degli interventi tempestivi. Sono queste due delle misure al vaglio per aumentare la sicurezza degli autisti degli autobus romani e che verranno testate già a partire dalle prossime settimane.

Protocollo di sicurezza

Lunedì 15 aprile, a palazzo Valentini, si è tenuto un tavolo tecnico con la Prefettura, la Regione, il Comune di Roma, Cotral e Atac ed i sindacati Fit Cisl, Cgil, Uil, Faisal e Ugl. L‘obiettivo era quello di firmare un protocollo d’intesa teso a contrastare il fenomeno delle aggressioni nei confronti dei guidatori degli autobus del trasporto di Roma e provincia. Questa firma, alla fine, non c’è stata. Ci sono, infatti, alcuni aspetti tecnici che vanno superati ma che, di fatto, non mettono a rischio il protocollo. Intanto, però, sono emerse delle novità interessanti rispetto a quanto era stato proposto durante incontro analoghi svolti in passato.

Pulsante antipanico

Ad oggi non tutti i mezzi del trasporto pubblico sono dotati di un “pulsante antipanico”, il tasto rosso utilizzabile, appunto, in caso di emergenze. Il problema di questo strumento è che, attualmente, è collegato alle centrali di Atac e Cotral. In caso di problemi, il personale delle rispettive centrali deve contattare il numero unico delle emergenze, dilatando i tempi e rendendo quasi impossibile un’azione tempestiva a favore del guidatore che sta incontrando problemi.

L’idea, adesso, è quella di dotare tutti i mezzi del pulsante ma di collegarlo direttamente al 112. Non solo. Con l’installazione di impianti di geolocalizzazione le forze dell’ordine saprebbero immediatamente dove recarsi. Secondo quanto si apprende, già nelle prossime settimane si effettueranno i primi test per capire se il sistema possa funzionare.

Tavolo permanente

In passato si era già parlato della possibilità di dotare gli autisti di body cam, i mezzi di telecamere così come i capolinea, comprese poi quelle fermate dove si sono verificati episodi di aggressioni. Insomma, per garantire maggiore sicurezza ci si affida alla tecnologia oltre alla possibilità di chiudere le cabine di guida ed isolarle dal resto del mezzo.

Durante l’incontro di lunedì, inoltre, si è parlato anche della costituzione di un tavolo permanente di monitoraggio, verifica e sede di proposte. Un tavolo al quale andrebbero a sedersi tutti i futuri firmatari del protocollo di sicurezza.

Campagna informativa

Si è anche accennato alla possibilità di pensare campagne informative nelle scuole che vadano oltre il concetto che è sbagliato aggredire qualcuno (ci mancherebbe!). L’obiettivo sarà quello di ridare soprattutto dignità al lavoro e, di conseguenza, ai lavoratori. “Auspichiamo di firmare il prima possibile mettendo in campo un coordinamento tra tutti i soggetti – dichiara, a RomaToday, Marino Masucci, segretario generale della Fit Cisl del Lazio - servono tutele, i lavoratori non possono correre questi rischi. Va fatto tutto il possibile per tutelare queste persone: il protocollo sintetizza importanti interventi, alla cui elaborazione tutte le parti hanno lavorato con grande impegno negli ultimi mesi”.

“Riteniamo fondamentale – si legge si legge in una nota della Filt-Cgil Roma e Lazio, Fit-Cisl Lazio, Uil Trasporti Lazio e Ugl Autoferro Roma e Lazio - che il tema della sicurezza di chi lavora sia affrontato in modo congiunto e capillare. I nuovi meccanismi di videosorveglianza e geolocalizzazione e uno sforzo congiunto delle istituzioni, del sindacato, delle aziende e di tutti i protagonisti nell’individuazione delle criticità e nella messa a sistema di soluzioni possono avere risultati importanti. Per parte nostra, auspichiamo tempi rapidi per la ratifica e l’avvio di un lavoro corale per fermare un fenomeno davvero preoccupante”.

Le aggressioni

Solo facendo riferimento al 2024, abbiamo raccontato di recente la storia di Valerio, autista Atac che ha dovuto difendere un minorenne dall’attacco di un branco di bulli a Porta di Roma. Ad aprile, in seguito ad un litigio con un autista, un uomo ha distrutto il finestrino di un mezzo Atac. A marzo, invece, a Tor de Schiavi, un uomo aveva bloccato un autobus minacciando il guidatore mentre, un mese prima, a piazza Venezia, un gruppo di minorenni aveva mandato all’ospedale due lavoratori. Sui mezzi succede di tutto. Ad inizio febbraio, un uomo che si era messo a sgridare l’autista di un mezzo Cotral perché aveva fatto ritardo, era stato aggredito e picchiato da altri passeggeri presenti a bordo. Un trend che purtroppo si registra da diversi anni e che sembra non voglia arrestarsi.