Dalle Ferrari ai capi griffati contraffatti, agenzia dogane alla manifestazione Rome Fashion week

Una Ferrari del 1960, ma anche abbigliamento ed accessori griffati, il tutto rigorosamente falso. E' quanto sarà esposto da agenzia dogane e monopoli che sarà presente con un proprio stand alla manifestazione “Rome Fashion Week”, in programma dall’11 al 13 giugno 2022 alla Fiera di Roma. L’evento rappresenta un vero salone internazionale dedicato agli abiti da cerimonia, in cui verranno presentate le ultime collezioni ed i nuovi trend della stagione.

La direzione territoriale Lazio e Abruzzo dell’agenzia delle accise dogane e monopoli sarà presente, con le professionalità del laboratorio chimico di Roma, che mostreranno ai partecipanti il ruolo dell’agenzia nel contrasto alle frodi attraverso l’uso del microscopio per le analisi delle fibre tessili e della pistola a raggi x per analizzare acciaio e preziosi.

All’interno dello stand sarà presente una vetrinetta con i reperti sequestrati da adm all’aeroporto di Fiumicino, fra cui diversi accessori di alta moda quali portafogli, cappellini, foulard, pantaloni, scarpe, orologi, borsette da donna, cinture, pochette, portafogli, eccetera.

Ad ulteriore testimonianza dell’impegno dell’agenzia contro le frodi e a difesa dell’operato delle aziende legali, lo stand ospiterà un modello contraffatto di Ferrari Comparison 250 GT Berlinetta, auto d’epoca sequestrata in prestito dal “Museo dell’Anticontraffazione” di Roma, inaugurato un anno fa.

Contestualmente sarà presente nello spazio espositivo personale dell’ufficio antifrode, che illustrerà le attività operative svolte nel contrasto all’illegalità, per la tutela dei marchi, del “made in Italy” e della sicurezza dei consumatori, e personale del reparto dogane, pronto a chiarire ai presenti gli adempimenti per l’importazione e l’esportazione delle merci con riferimento ai regimi doganali economici.