Affrancazioni lumaca: così la burocrazia fa saltare le compravendite e blocca le surroghe dei mutui

C'è chi avrebbe voluto comprare una casa nuova vendendo la propria, ma non c'è riuscito e ha dovuto affidarsi a un legale per ottenere, almeno in parte, i soldi della caparra già versata. C'è chi, in attesa da anni di una risposta dal dipartimento urbanistica relativamente alla domanda di affrancazione, non può chiedere la surroga del mutuo perché le banche gliela rifiutano. Sono storie differenti, unite da un fattore che accomuna decine di migliaia di romani: la lentezza della burocrazia capitolina.

I tempi lumaca per le affrancazioni: cosa è cambiato tra ordinarie e semplificate

Come è emerso più volte negli ultimi anni, il tema delle affrancazioni sta influenzando negativamente la vita di moltissimi cittadini nelle periferie della Città Eterna. Chi vive nei piani di zona in diritto di superficie - quindi chi ha costruito il palazzo non è proprietario del terreno, lo è il comune - per poter mettere l'appartamento sul libero mercato deve ricevere dal dipartimento urbanistica la tanto agognata determina. Attualmente le tempistiche variano dai 10 ai 18 mesi (sembra si siano nuovamente allungate da prima dell'estate) per le domande semplificate, procedura istituita dalla giunta Raggi a giugno 2020. Ma chi, invece, è ancora rimasto alla procedura ordinaria, sembra non avere molte speranze. In moltissimi casi chi ha ricevuto il numero di protocollo nel 2018, ancora attende. Dopo quattro anni.

La storia di Maurizio e del mutuo non rinegoziabile

Questo è il caso di Maurizio, nome di fantasia per rispettare la privacy dell'interessato, 45 anni. Sposato, con due bambini piccoli, vive in un appartamento di 85 metri quadri a Osteria del Curato, piano di zona D6 in VII municipio. "L'ho comprato nel 2012 - racconta a RomaToday - pagandolo quasi tre volte il prezzo massimo di cessione, quindi 370.000 euro. Sottoscrivemmo con mia moglie un mutuo a tasso variabile di 35 anni, quando l'affrancazione non esisteva". E questo è un passaggio dirimente: perché Maurizio e la moglie, quando iniziano a pagare le rate, non sanno nulla del vincolo del prezzo massimo di cessione, di diritto di superficie, piani di zona. "Per questo abbiamo pensato - spiega - che in futuro avremmo potuto eventualmente rinegoziare il finanziamento. Negli ultimi anni i tassi sono stati super vantaggiosi".

Le rate sempre più alte: "Così non ce la facciamo"

Ma le banche a Maurizio chiudono la porta in faccia, perché per appartamenti vincolati dal prezzo massimo le surroghe non si accettano. "E la rata cresce ogni mese - si dispera il 45enne - entro Natale già mi aspetto sfiorerà i 1000 euro, è raddoppiata rispetto a dieci anni fa". Un disastro. Una spesa che, insieme agli aumenti generali, al caro-bollette e all'inflazione, pesa sul bilancio familiare. "Ma adesso ho deciso di fare causa al comune - annuncia - già ho dato tutto all'avvocato. Il comune non mi risponde, non riesco a sapere a che punto sia la mia pratica, in un'unica occasione hanno fatto sapere che non sono soggetto delegato a ricevere informazioni. Che significa? Casa è intestata a me e mia moglie, perché non ho diritto a sapere quando verrà affrancata?". Maurizio poi si rifiuta di passare da ordinaria a semplificata: "Non dovrebbero esistere pratiche prioritarie rispetto ad altre - conclude - e io per principio mi rifiuto di farlo. Anche perché farsi fare i calcoli da un tecnico ti espone a possibili future recriminazioni del comune per cifre sbagliate".

La storia di Romina e la compravendita saltata

Romina, invece, ha 50 anni e nella vita fa la babysitter. Vive con la madre pensionata, in affitto. Lei una casa fino a poco tempo fa ce l'aveva, nel piano di zona di Tor Vergata. Il 6 luglio l'ha venduta ufficialmente, ma nel frattempo avrebbe voluto acquistarne un'altra: "E' saltato tutto - racconta - perché il comune ha impiegato molto più del dovuto per consegnarmi la determina di affrancazione. Avevo inoltrato domanda ordinaria a novembre 2020, poi a maggio 2021 l'ho trasformata in semplificata. Sa quando sono riuscita a concludere tutto? A maggio scorso, dopo che i conteggi mi sono stati comunicati a marzo, parliamo di 540 euro". Un anno di tempo per lavorare la pratica.

La beffa dell'affrancazione arrivata in ritardo

"Queste tempistiche hanno comportato grossissimi problemi - continua Romina - perché i proprietari dell'appartamento che volevo acquistare, e per il quale avevo già versato 20.000 euro tra caparra e accettazione della proposta, quando i tempi si sono allungati hanno deciso di tirarsi indietro, rimettendo in vendita la casa e non presentandosi al rogito". Una beffa enorme. "Al 28 febbraio 2022 - spiega la cinquantenne - quando dovevamo rogitare la prima volta, il comune nemmeno mi aveva ancora inviato i conteggi. Tra le altre cose, sia l'agenzia immobiliare che curava la vendita del mio appartamento, sia quella che curava la vendita di quello a cui ero interessata, sono sparite". Passano le settimane, la nuova data del rogito si avvicina (il 30 marzo) e dal dipartimento con sede all'Eur - dove Romina da marzo scorso per tre mesi si è presentata ogni martedì a caccia di risposte - nessuna notizia. "Il 31 marzo la casa che volevo acquistare e per cui avevo già depositato una caparra - racconta la donna - compare nuovamente su un sito di annunci immobiliari. Faccio eliminare l'annuncio. Il 20 maggio ho ricevuto la determina a mano, altrimenti me l'avrebbero inviata un mese dopo per raccomandata. In cinque giorni il notaio riesce a fissare l'atto con il comune. Poi, per l'11 luglio, viene stabilito il rogito per casa nuova". Ma a quell'appuntamento i venditori non si presentano: "Avevano venduto l'appartamento il 27 giugno, senza avvertirmi. Lo ha scoperto il notaio in quel momento facendo un controllo".

"Ora vivo in affitto con mia madre"

Quindi la signora, che nel frattempo ha già venduto il suo appartamento di Tor Vergata a 210.000 euro dopo averlo faticosamente affrancato dal vincolo del prezzo massimo di cessione, è stata costretta a trasferirsi in affitto in zona Morena, in un monolocale di 20 mq insieme alla madre: "E i mobili sono in una cantina - conclude - sperando non si rovinino. Ad oggi sono costretta ad accettare una transazione di 12.000 euro da parte dei venditori, perché se rifiuto potrei non vederli proprio più questi soldi, se non tra anni".