Elezioni, la giornata: tutte le info sull'affluenza e sulle modalità di voto a Roma

Oggi, domenica 25 settembre, è il giorno del voto. In 61.556 sezioni elettorali in tutta Italia, 50.869.304 aventi diritto sono chiamati a scegliere la composizione del nuovo Parlamento, dopo la caduta del governo guidato da Mario Draghi lo scorso mese di luglio.

Seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica 25 settembre

A Roma, come in tutti i comuni del Paese, si può votare dalle 7 alle 23, nel proprio comune di residenza e nel seggio indicato sulla propria tessera elettorale, che riporta numero e indirizzo. I cittadini dovranno presentarsi al seggio di appartenenza con la scheda elettorale e un documento di identità valido e consegnarli al personale del seggio per ricevere in cambio due schede elettorali, una rosa per la Camera e una gialla per il Senato.

Quali documenti portare con sè al seggio elettorale

E' assolutamente vietato portare nella cabina elettorale il proprio smartphone, dev'essere quindi consegnato ai componenti del seggio prima delle operazioni di voto. Come documenti di identità, non è valida solo la carta d'identità. Se è presente la fotografia del titolare, va bene anche la tessera di riconoscimento di un ordine professionale, anche di un documento scaduto purché rilasciato dalla pubblica amministrazione.

Come si vota alle elezioni politiche del 25 settembre 2022

Gli elettori possono esprimere due voti, uno per la Camera e uno per il Senato, e il voto vale sia per il collegio uninominale sia per i collegi plurinominali (leggi: come si vota). Una volta nel seggio gli elettori riceveranno le due schede e una matita. Per esprimere la preferenza basta tracciare una X, su entrambe le schede, sul simbolo del partito o della coalizione che si vuole votare, oppure sul nome del candidato o della candidata all’uninominale.

Tessera elettorale smarrita o completa: ecco dove e quando ritirare quella nuova

Per i cittadini che avessero necessità di ritirare la tessera elettorale, perché smarrita, completa o deteriorata, sono previste delle aperture straordinarie negli sportelli anagrafici dei municipi. Per il rilascio delle tessere e degli attestati sostitutivi si può inoltre ricorrere all’apposito sportello centrale di via Petroselli 50 che, a sua volta, prevede delle aperture straordinarie. Oggi, domenica 25 settembre, l'ufficio sarà operativo dalle ore 7.00 alle ore 23.00, quindi durante tutta la giornata in cui le urne restano aperte. I documenti suddetti saranno rilasciati a vista senza previa prenotazione.

I leader dei partiti al voto nella Capitale

Nella Capitale voteranno diversi leader di partito durante la giornata di oggi, 25 settembre. Infatti sono residenti a Roma la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che si recherà alla scuola d'infanzia di viale Beata Vergine del Carmelo al Torrino; il segretario del Pd Enrico Letta a Testaccio, all'istituto superiore De Amicis-Cattaneo di via Galvani; il presidente del M5S Giuseppe Conte, che voterà al liceo Virgilio di via Giulia; il fondatore di Azione, Carlo Calenda, che andrà all'IC Ennio Quirino Visconti a via del Lavatore, zona Fontana di Trevi; Emma Bonino di +Europa, in coalizione con il Pd, a via dell'Arco del Monte dove ha sede il famigerato liceo Visconti, nel Rione Regola e infine il segretario nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, che si recherà al seggio di via Quinqueremi a Ostia.