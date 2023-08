Affitti studenti, a Roma l'offerta varia di poco e i canoni restano alti: 272 euro per un posto letto

Tra poco prenderà il via un nuovo anno accademico e gli studenti fuori sede cercano una stanza o un posto letto per poter seguire quotidianamente le lezioni universitarie. Roma, ovviamente, è una delle città più ambite con i suoi tre atenei pubblici e sei privati e non a caso la domanda è in crescita. Non si può dire lo stesso dell'offerta, che rispetto alla media nazionale fa registrare un modestissimo +7% rispetto al 2022.

Affitti studenti: a Roma decolla la domanda

L'ultimo studio effettuato da immobiliare.it Insights lo conferma. Negli ultimi 12 mesi la richiesta di posti letto è aumentata del 55%. Certo non si può dire lo stesso dell'offerta da parte del mercato degli affitti: +7%. Nella classifica generale, la Capitale è penultima, dopo Firenze e prima di Trento. La media nazionale è +34% di offerta negli ultimi 12 mesi. D'altronde scegliere la Città Eterna rispetto a comuni limitrofi è quasi un obbligo per i fuori sede, data la scarsa qualità dei trasporti.

I prezzi restano alti: 272 euro per un letto in doppia

Anche andando a guardare i prezzi medi, per quanto il rapporto del portale di annunci riferisca di una stabilizzazione dei canoni (con situazioni record a Milano e Bologna, rispettivamente 626 e 482 euro per una singola), si nota che a Roma per stare in una stanza è necessario comunque sborsare mediamente 463 euro al mese, il che fa sì che la Capitale si piazzi al terzo posto della classifica generale. Una cifra alla quale bisogna aggiungere i consumi di luce e gas e il canone per la connessione internet. Si sale al secondo posto dopo Milano quando si parla dei prezzi di un posto letto: 272 euro al mese per condividere una camera.

Gli studenti universitari: "Situazione preoccupante, Salvini ci ascolti"

Il rapporto di immobiliare.it Insights non fa stare tranquilli gli studenti, che negli scorsi mesi hanno manifestato contro il caro affitti con le ormai famigerate "tendate" nei piazzali degli atenei: "La situazione resta fortemente critica per i fuorisede - dichiara Simone Agutoli, responsabile politiche abitative dell'UDU - . Il costo delle camere doppie è aumentato in quasi tutte le città italiane e ora vengono affittate in media a 253 euro al mese. La camera singola resta invece stabile a 437 euro al mese, ma con differenze tra città e città. Quello che ci preoccupa è il progressivo aumento dei canoni, specialmente nei comuni con università di medie o grandi dimensioni. L'unico elemento positivo è quello della variazione dell'offerta, che mostra un incremento su base annuale del 34% arginando i rincari nelle maggiori città, quali Milano, Roma o Padova. Crediamo che l'impegno delle amministrazioni comunali abbia contribuito all'aumento dell'offerta, grazie al rinnovo di molti accordi territoriali e incentivi mirati. Va inoltre evidenziato come, su alcune città, gli studenti si stiano progressivamente spostando dai quartieri più centrali alla prima cintura periferica, a causa dei costi insostenibili del centro". "Abbiamo appreso che Salvini vuole aprire un tavolo - continua Agutoli - e auspichiamo di essere coinvolti con la massima urgenza. Porteremo alla sua attenzione le nostre richieste in vista della prossima legge di bilancio". A settembre si chiuderà la prima indagine nazionale sulla condizione abitativa degli universitari, lanciata da UDU insieme a CGIL e Sunia: "Dai dati preliminari - conclude Agutoli - emerge una situazione allarmante, con una difficoltà diffusa nel cercare alloggi dignitosi a costi accessibili. La ragione è anche legata alla carenza di residenze universitarie pubbliche, come abbiano più volte denunciato".