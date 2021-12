Casa, dalla Regione i fondi per chi non riesce a pagare l'affitto: ampliata la platea dei beneficiari

Buone notizie per circa 30mila persone che a Roma sono in difficoltà nel pagare l'affitto: arrivano i fondi per il sostegno delle morosità incolpevoli, inclusi coloro che non hanno uno sfratto esecutivo ma sono in sofferenza economica, in parte dovuta a una riduzione delle entrate a causa della pandemia da Covid 19. Si tratta di 7,9 milioni di euro relativi all'anno 2021, il cui trasferimento ai Comuni del Lazio è stato approvato oggi con una delibera della giunta regionale.

"La delibera conferma l’ampliamento della platea dei beneficiari - si legge nel comunicato della Pisana - , rivolgendosi anche alle famiglie che non hanno uno sfratto esecutivo, ma sono in sofferenza economica. Resta comunque l’incompatibilità con chi percepisce già il reddito di cittadinanza".

Inoltre la Regione ha stabilito che "i contributi non spesi nel fondo di morosità incolpevole riguardanti gli anni precedenti saranno destinati al sostegno alla locazione e gestiti dalla Regione stessa".

“Con questo provvedimento - commenta l'assessore alle Politiche abitative Massimiliano Valeriano - vogliamo fornire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà con il versamento dell’affitto. Il fondo verrà ripartito ai Comuni più popolosi e con maggiore richieste di sostegno: solo nella città di Roma sono circa 30.000 le persone in ritardo con il pagamento dei canoni di locazione”.