La povertà educativa a Roma combattuta con l'affido culturale: cos'è e dove ha fatto più presa

Nato nel 2020, partito in 4 città capoluogo e ampliato dopo il Covid, il progetto Affido Culturale ha dato a centinaia di bambine e bambini in povertà educativa una nuova possibilità, fino a poco tempo fa impreventivabile: quella di ampliare le proprie conoscenze, vivere esperienze diverse da solito, uscire da contesti intellettualmente depressi. AC, finanziato dall'impresa sociale "Con i Bambini", che ha stanziato 1.850.000 euro complessivi, anche a Roma ha fatto breccia, pur mantenendosi su numeri ancora modesti.

Cos'è l'Affido Culturale e a chi è rivolto

Cos'è l'Affido Culturale? Non è uno scambio in ambito scolastico. Ma è la possibilità che viene data a minori inseriti in contesti familiari svantaggiati di uscirne, partecipando a iniziative culturali e visite guidate sotto la temporanea tutela di una famiglia "risorsa". I giovani non vengono strappati dal nucleo di origine, ma solo agevolati nella fruizione di prodotti e servizi culturali che altrimenti vedrebbero preclusi per scarse possibilità economiche e ignoranza. A stringere un patto educativo sono le famiglie affidatarie e quelle di provenienza, con la supervisione della scuola e l'inserimento di una moneta virtuale solidale, gli "e-ducati".

La moneta virtuale per pagare i servizi

Gli "e-ducati" servono alle famiglie affidatarie a pagare i biglietti per cinema, teatro, musei e altre attività culturali, ovviamente inseriti nel circuito dei luoghi della cultura convenzionati. Soldi virtuali ma non finti: le transazioni passano tramite un'app specifica che monitora tutte le attività e il fundraising dell'intero progetto.

I numeri del progetto e le attività svolte dal 2020 a oggi

A Roma, come ci fa sapere Ada Cristofaro della Casa dello Spettatore (un'associazione culturale inserita nel progetto, che si occupa di educazione al teatro), in quasi tre anni sono stati coinvolti 93 minori, provenienti da 63 nuclei familiari, mentre le coppie (con o senza figli) che hanno fatto da affidatarie sono state 58 "perché alcuni minori - spiega Ada - dopo aver concluso il percorso con una famiglia, lo hanno iniziato con un'altra". Un percorso fatto da 29 incontri, circa due al mese: visite al parco archeologico del Colosseo, al Museo Explora del Flaminio, al Videogame Museum of Rome, al Planetario, spettacoli al San Carlino, incontri alla biblioteca del Quarticcioli, spettacoli al Teatro di Tor Bella Monaca. E ancora: festival musicali, corsi ludopedagogici di teatro, musica, danza, disegno, lettura, fumetto, scienza, esperienze all'aria aperta come al Tulipark. Quasi tutti i 93 bambini hanno frequentato un centro estivo dopo la chiusura della scuola a giugno.

La mappa dell'affido culturale

Ma da dove vengono i minori in povertà educativa che hanno preso parte al progetto finanziato da Con I Bambini? Per la maggior parte dal V municipio: il 64,5%, cioè 60 minori su 93. Un dato indubbiamente influenzato da due dei quattro partner del progetto a Roma, ovvero due istituti comprensivi che si trovano entrambi a Centocelle. Gli altri sono il Centro Nascite Montessori a Capannelle (VII municipio) e la Casa dello Spettatore a due passi da Re di Roma. Ma non è un caso che l'Affido Culturale abbia trovato terreno fertile in un territorio che include quartieri come Gordiani, La Rustica, Centocelle, il Casilino, Quadraro, Torpignattara: parliamo di un quadrante popoloso e in gran parte popolare, che in base ai dati lavorati da MappaRoma e basati sulle dichiarazioni 2019, vede una media reddituale prevalentemente sotto i 22.000 euro a famiglia. Il territorio che segue è il VI, quello delle Torri, con 8 bambini, ovvero l'8,6% del totale.

La proposta di Azione per proseguire l'esperienza oltre la scadenza

Qualche settimana fa, una mozione firmata dal presidente della commissione Giubileo e membro di quella Cultura, Dario Nanni, è stata approvata in assemblea capitolina. A settembre 2023, infatti, il progetto scadrà e la richiesta del consigliere del Terzo Polo è quella di farlo proseguire col sostegno dell'amministrazione Gualtieri: "Affido Culturale tende a garantire e favorire la crescita culturale e nuove forme di socialità e inclusione - specifica Nanni - attraverso iniziative che coinvolgono direttamente adulti e bambini. Creare sinergie tra istituzioni e luoghi della cultura è un dovere delle istituzioni locali e nazionali, e Roma come Capitale d'Italia con l'approvazione di questo atto approvato all'unanimità, si fa promotrice affinché questo progetto possa proseguire oltre la scadenza naturale prevista a settembre.