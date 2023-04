All'Aeroporto di Fiumicino arriva Mototok il veicolo completamente elettrico comandato a distanza

All’Aeroporto di Fiumicino per la prima volta è stato testato Mototok il pushback elettrico che consente di spostare l’aeromobile dal gate fino alla pista.

Si tratta di un veicolo completamente elettrico e comandato a distanza da un operatore che ha una visuale totale dell’aeromobile grazie all’utilizzo di un controllo remoto ad alta tecnologia

Il test è stato eseguito in collaborazione fra Vueling, Aviation Services e la compagnia tedesca Mototok International GmbH, specializzata nello sviluppo di pushback elettrici e rientra nel piano di innovazione e sostenibilità sempre più integrato di Aeroporti di Roma. Tutte realtà impegnate ad abbattere l'impatto ambientale degli automobili e a lavorare su iniziative sostenibili per avvicinarsi all'obiettivo zero emissioni entro il 2050.

Mototok con la sua alta tecnologia offre numerosi benefici ambientali e operativi. Infatti il veicolo fornirà grandi benefici in quanto riduce il rumore e le emissioni di CO2 e allo stesso tempo garantirà la sicurezza degli operatori situati in un’area di stazionamento specifica (Apron). In questa maniera infatti gli operatori hanno l’abilità di controllare il posizionamento del pushback consentendo un fissaggio delicato e sicuro al carrello di atterraggio frontale dell’aeromobile. Mototok ha un’ampia visibilità per eseguire in sicurezza l’operazione di spinta dell’aeromobile. Con una ricarica completa si possono eseguire oltre 50 spinte di aeromobile di seguito.