Aeroporto di Fiumicino, nottata complicata : in attesa dei voli si dorme per terra

Notte complicata per centinaia di passeggeri a Fiumicino. La lunga giornata di venerdì 19 luglio, segnata da decine di cancellazioni e dai tanti ritardi causati da un down informatico, in molti casi non è stata compensata da un bel sonno ristoratore.

Le conseguenze del down informatico

A rendere evidenti le conseguenze dei disagi vissuti da migliaia passeggeri, ci sono video che stanno diventando virali nel web. Mostrano persone stremate che, dopo ore di attesa per i voli ritardati, danno in escandescenza con il personale aeroportuale. Ma al di là di quanto è successo nel corso di una lunga giornata, è stata la notte a mostrare, plasticamente, le conseguenze del crash informatico.

La nottata passata in aeroporto

Se al Terminal 1 c’è stato chi ha potuto usufruire delle brandine che Aeroporti di Roma ha fornito per la nottata, nel Terminal 3 ci si è organizzati come meglio si è potuto. Con il berretto calato sul viso o con gli occhiali da sole sul volto, per proteggersi dalle luci dell’aeroporto, centinaia di passeggeri hanno cercato di accumulare qualche ora di sonno. Il Terminal venerdì notte si è così trasformato in un grande “bivacco”, con persone sdraiate direttamente sul pavimento che, per cercare un po’ di privacy, non hanno potuto far affidamento su altro che non fosse il proprio bagaglio.

Il suggerimento di Aeroporti di Roma

Il crash che in tutto il mondo ha portato a cancellazioni e ritardi, non ha quindi risparmiato il miglior aeroporto d’Europa. Nella serata di venerdì ADR ha fatto sapere che “i sistemi operativi delle compagnie” erano “tornati in funzione” ma pur confidando nella ripresa regolare del servizio, ha suggerito di “rimanere in contatto con la compagnia di riferimento e di verificare lo stato dei voli". Qual è stato l’impatto del crush informatico sull’aeroporto Leonardo Da Vinci? Un bilancio è stato fatto da Ivan Bassato, chief aviation officer. "Alle 19.30 - ha spiegato Bassato riferendosi alla giornata di venerdì 19 - sono stati movimentati 600 voli, 80 cancellazioni in totale, vale a dire poco più di 10mila persone sulle 170mila attese per la giornata”.

Niente attacco informatico

Perché tanti disagi? Le teorie complottiste che hanno cominciato a diffondersi sul web sono state prontamente smentite. Il presidente di Crowdstrike, l’azienda statunitense che si occupa di sicurezza informatica, ha escluso ipotesi di attacchi informatici ed a mezzo social ha più volte espresso le scuse per i disservizi vissuti dai passeggeri di tutto il mondo.