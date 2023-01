L'aeroporto di Fiumicino è uno dei migliori del mondo

L'aeroporto di Fiumicino è uno dei migliori aeroporti al mondo: a decretarlo Skytrax, società di ricerca britannica che si occupa di redigere speciali classifiche dedicate alle compagnie aeree e agli aeroporti e che gli ha tributato 5 stelle.

La valutazione è arrivata al termine di un'approfondita analisi dei servizi e delle strutture dei terminal condotta nel corso del 2022, e riconosce al Leonardo da Vinci standard eccellenti nella qualità del servizio erogato ai passeggeri e nell’attività del personale.

In primavera la riapertura di un'ala del terminal 1

Anche negli ultimi 2 anni funestati dagli effetti della crisi pandemica, che non hanno fermato gli investimenti nello sviluppo, come hanno dimostrato l'apertura della nuova area di imbarco A per una capacità ulteriore di 6 milioni di passeggeri, le nuove zone riservate ai controlli di sicurezza e all’immigrazione e l’ampliamento dell’offerta commerciale con nuove aree per lo shopping e la ristorazione.

Gli investimenti proseguiranno con la prossima riapertura del molo B del terminal 1, prevista in primavera dopo una profonda ristrutturazione. Anche l’area dedicata al ritiro bagagli del Terminal 3 è stata rinnovata e a breve verranno introdotti nuovi servizi di assistenza per i passeggeri. Particolarmente apprezzati i servizi igienici e lo standard, ritenuto molto elevato di pulizia ed efficienza.

L'aeroporto di Fiumicino come quelli di Seoul, Singapore, Tokyo e Monaco

Skytrax applica valutazioni su oltre 800 aree di prodotti e servizi aeroportuali rivolti ai passeggeri su oltre 30 diversi ambiti, e con le 5 stelle l’aeroporto di Fiumicino - da cinque anni valutato miglior aeroporto europeo per la qualità - si unisce a un gruppo ristretto di hub globali di altissima eccellenza tra cui Seoul, Singapore, Tokyo e Monaco.

"Questo riconoscimento dimostra ancora una volta la determinazione dell'azienda per la effettiva realizzazione dell’aeroporto del futuro con massimo ricorso all’innovazione e nuove tecnologie, ulteriore affidabilità, sicurezza e tanto comfort e servizi a valore aggiunto per i nostri passeggeri, oltre che attenzione all’ambiente e al nostro territorio - ha detto Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma - Ora che Fiumicino è a pieno titolo nel gotha dei migliori scali mondiali, intendiamo confermare il nostro impegno per lo sviluppo di lungo termine dello scalo della Capitale, affinché Roma e l’Italia consolidino la loro centralità nel panorama internazionale".

"Un ottimo biglietto da visita per i milioni di passeggeri che scelgono Roma per una visita e che sono accolti nel migliore dei modi - è stato il commento di Alessandro Onorato, assessore capitolino a turismo, grandi eventi, sport e moda - Grazie anche alla collaborazione che abbiamo messo in campo con Adr, con la Prefettura e con le forze dell’ordine per riportare dopo anni la legalità nel trasporto pubblico non in linea, taxi e ncc".