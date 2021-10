L'aeroporto di Fiumicino è il più apprezzato in Europa

L'aeroporto di Fiumicino è il più amato dai viaggiatori europei. A dirlo l'ACI (Airports Council International), l’associazione internazionale che misura in modo indipendente, attraverso interviste ai passeggeri, la qualità percepita in oltre 250 aeroporti in tutto il mondo (91 in Europa).

L'aeroporto Leonardo da Vinci si aggiudica così il merito tutto italiano per il terzo trimestre del 2021 con un punteggio di 4,61 (rispetto a un massimo di 5), posizionandosi così al primo posto nel gradimento dei viaggiatori e superando gli scali europei di ogni dimensione.

Il riconoscimento fa riferimento al trimestre estivo che è stato caratterizzato da un ripresa dei volumi di traffico, seppur ben distanti da quelli registrati prima della pandemia, e dimostra come i viaggiatori del “Leonardo da Vinci” abbiano apprezzato lo sforzo di Aeroporti di Roma nel garantire un servizio di qualità anche durante la pandemia da Covid-19.

Quali sono i servizi per cui spicca l'aeroporto di Fiumicino

Nel dettaglio, tra i servizi più apprezzati dai passeggeri del “Leonardo da Vinci”, figurano la chiarezza delle informazioni al pubblico, la pulizia dei Terminal, la cortesia dello staff, le facilities in aeroporto ed il tempo di attesa ai controlli di sicurezza.

Da inizio 2017 l’hub romano supera costantemente nell’apprezzamento dei viaggiatori tutti i più importanti scali europei.

Riduzione delle emissioni CO2 e sostenibilità ambientale

“Siamo particolarmente orgogliosi – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone - per questo ulteriore riconoscimento che conferma l’eccellenza nei servizi e nel comfort offerto ai passeggeri dall’aeroporto di Fiumicino. Ora siamo impegnati sul fronte della Sostenibilità e Innovazione che rappresentano direttrici portanti della strategia del Gruppo".

Tra questi, la concretizzazione di un piano per l'azzeramento delle emissioni di CO2 entro il 2030, in anticipo rispetto ai target prefissati dal comparto a livello europeo, con azioni principalmente rivolte a fonti rinnovabili e mobilità elettrica. "Intensificheremo inoltre l’offerta di SAF a Fiumicino, primo scalo in Italia ad utilizzarlo - prosegue Troncone - Infine, stiamo imprimendo una forte accelerazione su digitalizzazione e open innovation, per offrire ai passeggeri un aeroporto all’avanguardia, con ancora più sicurezza e comfort”.