L'aeroporto di Fiumicino ha una nuova area d'imbarco ed è totalmente “green”

All’Aeroporto Leonardo da Vinci è stata inaugurata l’area d’imbarco “A”. Si tratta di un nuovo spazio, di circa 37.000 mq, all’avanguardia dal punto di vista ambientale e destinata ai passeggeri dei voli nazionali e di quelli in ambito Schengen.

La nuova area, che è stata completata impiegando con massima efficienza il sedime aeroportuale, vale a dire senza consumo di suolo aggiuntivo, potrà ospitare presso lo scalo di Fiumicino ulteriori 6 milioni di passeggeri l’anno in partenza, grazie ai 23 nuovi gate, di cui 13 dotati di pontili per l’imbarco. E’ quindi un’infrastruttura che si inserisce nel progetto di potenziamento dell’area Est dell’aeroporto con un investimento complessivo di 400 milioni di euro.

L’infrastruttura

L’opera si compone di due grandi strutture, tra loro connesse mediante un corpo di collegamento lungo il quale sono esposte 7 capolavori originali provenienti dal Parco archeologico di Ostia antica per promuovere la classicità romana e la conoscenza del valore storico-artistico del territorio dove opera l’aeroporto di Fiumicino: un innovativo molo che consente l’attracco dei più moderni aeromobili disponibili, e un’esclusiva galleria commerciale con oltre 6.000 mq di spazi dedicati a retail e food & beverage d’eccellenza, che ospita in totale 21 nuovi punti vendita.

L’impronta “green” dell’area

Illuminata interamente con lampade a Led, la nuova infrastruttura sposa un concept architettonico realizzato mediante l’uso delle più avanzate tecnologie edilizie e dei migliori standard di tutela ambientale. Tutto il progetto, è “made in Italy”, in quanto è stato sviluppato dallo staff di architetti e ingegneri di ADR Ingegneria. Le forme classiche, unite alla trasparenza e al massimo impiego di luce naturale, forniscono al passeggero l’impressione di trovarsi al centro delle piste. Inoltre, per il Molo A è in corso la certificazione secondo il protocollo Internazionale “Leed” – (Leadership in Energy and Enviromental Design) livello Gold per la progettazione, la costruzione e la gestione di edifici sostenibili. Sempre in ottica green, poi, è stato predisposto il trattamento climatico tramite pannelli radianti a pavimento, controllo dei parametri di temperatura e umidità in ambiente.

L’arte e la cultura

Lungo il corpo di collegamento verso il Molo A , i passeggeri potranno ammirare sculture e pitture di età romana lungo il percorso espositivo “Uomini e dei a Ostia antica”, un progetto scientifico curato dal Parco archeologico di Ostia antica con il supporto logistico di AdR. Tale progetto che unisce idealmente il waterfront imperiale Ostia-Portus, sistema portuale per merci e persone capace di collegarsi con tutto il mondo allora conosciuto, con la mission attuale degli Aeroporti di Roma. Le sette opere in mostra (statua di Apollo, statua di Sabina come Cerere, due statue di Ninfe, due affreschi con cavaliere e con coppia di coniugi, gruppo scultoreo dei lottatori) sono rappresentative del panorama artistico e figurativo dell’antica colonia romana, provenendo da contesti monumentali urbani e dal territorio della città (Terme di Nettuno, Teatro, Necropoli di Porto all’Isola Sacra). E' la stessa area che, oggi, ospita il Leonardo da Vinci, principale centro di snodo del traffico passeggeri in Italia e tra i maggiori hub europei.

La porta d'ingresso dell'Italia

“Con l’apertura dell’area d’imbarco A, assicuriamo il nostro concreto contributo alla ripartenza del Paese, preparandoci ad affrontare le prossime occasioni di rilancio, come il Giubileo 2025 e la candidatura di Roma a Expo 2030, che offrono all’Italia e alla sua Capitale la possibilità di riaffermare il proprio ruolo centrale nel panorama internazionale – ha commentato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma – In questo contesto, vogliamo che Fiumicino continui a essere un eccellente biglietto da visita: la porta d’ingresso dell’Italia a prova di futuro”.

La sfida delle zero emissioni

“Lo scalo – ha proseguito Carlo Bertazzo, il CEO Di Atlantia - opera sulla base di un piano di sviluppo fortemente sostenibile e fa parte dei 10 aeroporti internazionali che hanno ricevuto il più alto livello di certificazione Airport Carbon Accreditation e che saranno in grado di azzerare le proprie emissioni entro il 2030. La nuova Area di Imbarco A inaugurata oggi, che fa seguito all’Area E aperta a fine 2016, è una porta sul futuro dell’intero settore aeroportuale”.

All'inaugurazione della nuova area d'imbarco hanno preso parte il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, il sindaco della città metropolitana Roberto Gualtieri ed il primo cittadino di Fiumicino, Esterino Montino, oltre a rappresentanti dell'Enac, di Atlantia e di AdR.