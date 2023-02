Aeroporto di Fiumicino, cambiano i controlli all'imbarco

Nuove disposizioni all’aeroporto di Fiumicino e cambiano le regole per i controlli all’imbarco: non sarà più necessario estrarre dalle proprie borse i computer e i liquidi, grazie all’entrata in vigore di una nuova tecnologia. “Torniamo a un processo di sicurezza più snello e rapido” ha spiegato l’amministratore delegato degli aeroporti di Roma Marco Troncone, a margine della cerimonia delle borse di studio Enac tributo ad Antonio Catricalà.

La nuova tecnologia, attiva al Terminal 1, ha la specifica di essere maggiormente affidabile sulla sicurezza, che aumenta di qualità. “Sarà ancora più difficile, se non impossibile far passare oggetti non permessi. In più si velocizzano i tempi e aumenta anche la soddisfazione dei passeggeri perché non sarà più necessario estrarre il computer o e i liquidi. Un ritorno alla normalità ed una migliora esperienza per i passeggeri” ha aggiunto Troncone.

Dopo la ‘sperimentazione’ al Terminal 1,la tecnologia sarà estesa anche al Terminal 3: “Anche i nostri passeggeri intercontinentali potranno usufruire di questa nuova tecnologia di controlli nei prossimi mesi. Questo fa parte di un più ampio sforzo sull'innovazione e sulla tecnologia digitale che Adr sta intraprendendo” ha continuato a spiegare l’amministratore delegato.

Da ADR anche l’attesa e la volontà di nuove sperimentazioni: “Questo si collega al più ampio quadro sull'innovazione e più recentemente abbiamo avviato il 'bando di idee', nel quale invitiamo gli inventori e le start up di tutto il mondo a proporre dei filoni tematici, delle nuove idee innovative tecnologiche. Il numero di proposte che abbiamo ricevuto è raddoppiato rispetto alla prima edizione”. Ha concluso: “Abbiamo varato una società che si chiama Adr Venture, in cui non solo attraiamo idee e testare in aeroporto le loro invenzioni, ma diamo anche una mano finanziaria. Le migliori idee potranno ricevere anche un supporto finanziario”.