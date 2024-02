Aeroporti di Roma compie 50 anni e celebra i successi di Fiumicino e Ciampino

"Together, beyond flying". Insieme, oltre il volo. Aeroporti di Roma ha voluto celebrare così il proprio cinquantenario. Un compleanno importante, impreziosito dalla presentazione della nuova veste grafica dell'azienda, parte del Gruppo Mundys, che gestisce il Leonardo da Vinci di Fiumicino e il G.B. Pastine di Ciampino.

Dopo un video sulla storia e sulle traiettorie future del sistema aeroportuale romano, l'evento si è aperto con i saluti introduttivi del sindaco del Comune di Fiumicino Mario Baccini, del ministro della funzione pubblica, Paolo Zangrillo, del presidente ADR, Vincenzo Nunziata, del presidente Mundys ,Giampiero Massolo, di Alessandra Bruni presidente ENAV e di Antonino Turicchi, presidente ITA Airways.

C’è stato spazio anche per altri ospiti. In particolare, l’assessore al turismo di Roma, Alessandro Onorato, il vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, Antonio Aurigemma, presidente del consiglio regionale del Lazio, Marco Troncone, amministratore delegato ADR, Ludovica Donzelli e Stefania Del Pizzo di Aeroporti di Roma, il presidente ENAC Pierluigi Di Palma, Claudio Barbaro sottosegretario al ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Le opere di Giotto all’aeroporto Leonardo da Vinci

Durante la mattinata, inoltre, c’è stata la messa in scena di un estratto della "Commedia Divina", interpretata dalla Compagnia del Teatro Patologico, seguita dal video-intervento del Cardinal Gianfranco Ravasi, Presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura. È intervenuto alla cerimonia il ministro dell'interno Matteo Piantedosi che, insieme ai vertici ADR, ha svelato, in collegamento in diretta con la giornalista Federica Gentile dalla Piazza del Terminal 1, tre vetrate attribuite a Giotto, concesse in prestito dal Fondo Edifici di Culto del ministero dell'interno provenienti dalla Basilica di Santa Croce a Firenze che, da oggi, potranno essere ammirate dai passeggeri.

La storia di ADR

Gli interventi degli speaker hanno ripercorso le tappe che hanno caratterizzato i primi cinquant'anni di attività di ADR. Dalla costituzione della società, il 12 febbraio 1974, gli aeroporti della Capitale sono cresciuti al punto che nel corso del 2023 hanno visto transitare 44,4 milioni di passeggeri, con una programmazione che ha coinvolto circa 100 compagnie aeree in volo attraverso 230 rotte in oltre 70 Paesi, collegando così la città di Roma con tutti i continenti, caratterizzandosi per la loro costante e progressiva trasformazione. In particolare, l'infrastruttura del "Leonardo da Vinci" è stata gradualmente integrata per fronteggiare le nuove esigenze legate all'incremento del traffico passeggeri.

La trasformazione del Leonardo da Vinci

Nel corso degli anni, sono stati alcuni importanti interventi infrastrutturali e inaugurazioni che hanno decretato uno spartiacque tra il passato e il futuro ed hanno contribuito a proiettare il Leonardo da Vinci verso livelli di eccellenza riconosciuti internazionalmente. C’è stata, ad esempio, l’apertura nel 2016 dell’area di imbarco internazionale E, un gioiello architettonico totalmente Made in Italy. Da citare anche l’apertura dell’area di imbarco A, inaugurata alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che rappresenta la prima grande infrastruttura realizzata in Italia dopo la pandemia, con 23 nuovi gate. Importante poi gli investimenti sugli spazi dedicati al commercio che, da solo, copre 30 mila metri quadrati di superficie dislocati in tutto lo scalo.

Innovation Hub

In un mondo in continuo cambiamento, ADR ha voluto mettersi “in casa” anche gli strumenti per continuare ad innovarsi. Per questo è stato aperto ad ottobre 2022, all’interno del Terminal 1, l’Innovation Hub. E sempre a proposito di sperimentazione, Adr, grazie alla nascita di Uban V, ha avviato i primi collegamenti dei velivoli elettrici a decollo verticale tra l’aeroporto e Roma previsti in occasione del Giubileo, iniziativa che proietta l’aeroporto romano nel futuro della mobilità aerea urbana.

Migliore aeroporto d’Europa

Il Leonardo da Vinci è il primo e unico aeroporto italiano 5 stelle Skytrax e migliore aeroporto in Europa per la qualità, nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri, negli ultimi sei anni. In questo percorso l’arte e la cultura sono stati gli altri grandi interpreti: oggi il Leonardo da Vinci si posiziona come un “Museo diffuso”, valorizzando l’immenso patrimonio culturale e artistico italiano in tutte le sue declinazioni. Si orientano esattamente in questa direzione le nuove opere d’arte presentate nel corso della cerimonia per i 50 anni: le tre vetrate istoriate attribuite a Giotto che, esposte per la prima volta al pubblico, raffigurano rispettivamente il profeta Aronne, sacerdote per eccellenza del Vecchio Testamento, e due diaconi.

Mezzo secolo di storia

“Oggi celebriamo mezzo secolo di storia aziendale - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata - in questi cinquant’anni di attività la società ha saputo accompagnare i cambiamenti epocali che hanno caratterizzato la storia del Paese, si è adeguata ai mutamenti sociali e culturali in corso e ha talvolta anche anticipato i grandi cambiamenti globali. Sviluppando gli aeroporti della Capitale, ha riportato Roma nella sua giusta collocazione, ridandole centralità e protagonismo e facendone un hub intercontinentale per il trasporto aereo. È con questo spirito che ci accingiamo ad affrontare gli anni a venire, confermando il nostro impegno nel raggiungimento di nuovi traguardi, innovando, lavorando con e per il nostro territorio e sostenendo le future generazioni, consapevoli della responsabilità che abbiamo nei confronti della società e della nostra comunità aeroportuale”.

L’importanza per il turismo

"Quella con Adr è una collaborazione strategica fondamentale nella ripresa turistica di Roma che negli ultimi due anni ha segnato record sorprendenti che ci hanno riportati ai livelli prepandemici – ha detto, come riporta la Dire, l’assessore al Turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato - per troppo tempo il turismo della Capitale è stato considerato frutto del caso e non di una programmazione scientifica. Stimolando la ripresa dei grandi eventi abbiamo dato una spinta al settore che sta dando i suoi frutti nel mondo del lavoro: alberghi, ristoranti e tutto l'indotto. Una ripresa in cui ha avuto un ruolo fondamentale l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci".

"L'aeroporto 'Leonardo Da Vinci' non è soltanto il posto degli arrivi e delle partenze, ma rappresenta un vero e proprio hub di innovazione capace di mettere in connessione la ricerca, l'arte e la musica. Dove è possibile incontrarsi per lavoro, scambiarsi idee e progetti. In questo modo viene offerta una spinta notevole al tessuto produttivo della Capitale d'Italia essenziale per le sfide che si pongono davanti alla città come il Giubileo” ha affermato il ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo.

"Negli ultimi anni l'aeroporto di Fiumicino è cresciuto e migliorato, diventando il primo aeroporto d'Europa e uno degli aeroporti internazionali ed intercontinentali più importanti del mondo. Ha avuto importanti riconoscimenti a conferma della sua forte ascesa. Il nuovo piano industriale dovrà consentire di continuare questa azione di crescita e sviluppo ma per fare ciò servirà potenziare il collegamento con il territorio. Bisogna continuare a investire in infrastrutture moderne e all'avanguardia per migliorare non solo la qualità della vita dei cittadini ma per agevolare anche il turismo che, non dimentichiamo, rappresenta appresenta un fondamentale volano di crescita dell'economia regionale e nazionale. Valorizzare ancora di più l'aeroporto di Fiumicino significa far crescere Roma e la Regione Lazio in vista del Giubileo 2025. Come deputato eletto nel collegio di Fiumicino svolgerò un azione di sostegno agli interessi del territorio e dei cittadini di Fiumicino” ha detto il deputato di Fdi, Luciano Ciocchetti, come riportato dall’agenzia Dire.