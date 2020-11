Aerei militari su Roma, esercitazioni per il 4 novembre: attesa per le Frecce Tricolori

Aerei militari in volo su Roma. Tante le segnalazioni giunte oggi, 3 novembre, da diverse zone della Capitale, del centro e anche della periferia. Segnalazioni che con i social network si sono diffuse in poco tempo.

A volare nel cielo della Capitale gli aerei della Pattuglia acrobatica nazionale (Pan) che hanno effettuato questa mattina alcuni sorvoli su Roma, in vista del tradizionale passaggio tricolore di domani 4 novembre sull'Altare della Patria ad apertura delle celebrazioni ufficiali per il Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

Il sorvolo di domani, previsto durante la prima parte della manifestazione, farà da contorno il momento simbolicamente più alto delle celebrazioni, ovvero la deposizione da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di una corona d'Alloro sulla Tomba del Milite Ignoto, in memoria di Caduti e dispersi di tutte le guerre. Successivamente le Frecce tricolori sorvoleranno invece il Palazzo del Quirinale.

Insieme a Mattarella sono attesi il Ministro Lorenzo Guerini e le più alte cariche dello Stato e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa. A tributare gli onori al Capo dello Stato, anche uno schieramento interforze in Piazza Venezia.

Quindi, appunto, il tradizionale passaggio delle Frecce Tricolori che disegneranno nei cieli di Roma i colori verde, bianco e rosso in un simbolico abbraccio come già fatto in tutti i capoluoghi di Regione in occasione della Festa della Repubblica. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai 1.