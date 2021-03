Aerei militari in volo su Roma, prove ed esibizione delle Frecce Tricolori. Ecco dove

Aerei militari ed elicotteri in volo su Roma. Tante le segnalzioni, sui social e non solo, che sono giunte dal quadrante sud, nord ed est della Capitale oggi. La risposta è presto detta: lunedì 29 marzo e martedì 30 marzo sono le Frecce Tricolori a volare su Roma.

In occasione dei festeggiamenenti per il 98° Anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare, il 29 ed il 30 marzo la PAN Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare Italiana, nata nel 1961 sorvolerà la Capitale.

Il 98° Anniversario verrà celebrato nella mattinata di martedì 30 marzo a Palazzo Aeronautica nel corso di un evento in forma ridotta e contenuta e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. A sancire l’ingresso degli allievi in Forza Armata, nel momento solenne del giuramento, sarà il sorvolo delle Frecce Tricolori, che rappresentano le diverse e variegate competenze e capacità operative dell'Aeronautica Militare. La Pattuglia Acrobatica Nazionale simbolicamente stringerà in un suggestivo e caloroso abbraccio tricolore.

Il 29 marzo 2021, dalle 11.30 alle 13.00, e il 30 marzo 2021, dalle 10.15 alle 11.15 locali, le Frecce Tricolori effettueranno un sorvolo di Roma dal suolo a 2000 piedi. Durante le operazioni sulla Capitale saranno applicate le seguenti restrizioni in fase tattica: