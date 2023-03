Perché aerei militari volano oggi sul cielo di Roma

Non è passato inosservato il volo degli aerei militari nel cielo della Capitale. Dalle prime ore della giornata i mezzi dell’aeronautica sono stati avvistati ripetutamente sfrecciare sopra lo skyline del centro cittadino.

Gli aerei sono quelli delle Frecce Tricolori che si apprestano a dare il proprio contributo alla giornata di martedì 28 marzo. E’ quella la data in cui ricorre il centenario dalla fondazione dell’Aeronautica militare. Un appuntamento che, sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica, prevede una serie di iniziative.

Il clou della cerimonia prevista per i 100 anni dell’Aeronautica è dato proprio dal sorvolo aereo sulla città di Roma, previsto quindi per martedì 28 marzo. Nella stessa giornata si svolgerà una cerimonia militare nella terrazza del Pincio. In tal modo, si legge sul sito del ministero della Difesa “le celebrazioni per i cento anni dell’aeronautica militare entrano nel vivo”, e saranno affiancate dagli open day nei reparti e negli enti, per “una giornata di festa durante la quale si potrà ‘vivere’ l’aeronautica militare in tutte le sue capacità operative e organizzative”.

L’evento istituzionale al Pincio è previsto per le 11,00 e sarà aperto proprio dal sorvolo aereo di alcuni velivoli dell'Areonautica militare e della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori, in omaggio al centenario ed al capo delle forze armate, il presidente Sergio Mattarella.