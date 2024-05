Aerei militari sorvolano Roma. Ecco perché

Due aerei militari sui cieli della Capitale. Sono moltissimi i romani che stamattina hanno alzato il naso all'insù per osservare - e soprattutto sentire - due velivoli dell'Aeronautica militare sorvolare i tetti della città. Dei passaggi fra i cumulonembi che hanno interessato soprattutto il quadrante nord ed est di Roma. Talenti, Fidene, Serpentara, Saxa Rubra, Porta di Roma e la zona di Roma Nord, questi i quartieri dove i due velivoli sono stati immortalati con video e immagini diventati virali sui gruppi social dei vari quartieri interessati. Ma perché due caccia militari hanno volato sui cieli dell'Urbe nella mattinata di oggi 2 maggio? Per le celebrazioni dei 163 anni dell'Esercito Italiano che si chiuderanno domani - 3 maggio - alla caserma di Tor di Quinto.

Come accaduto in occasione del sorvolo di un elicottero con una bandiera Tricolore sui cieli di Roma lo scorso 15 aprile, molti sono stati i romani che hanno avanzato varie ipotesi. Fra questi molti lettori di RomaToday: "Hanno fatto dei passaggi velocissimi - spiega un cittadino dopo aver ripreso un video di un passaggio nella zona di via Ettore Romagnoli, a Talenti -. Oltre che vedersi si sono soprattutto sentiti. Erano all'altezza di Saxa Rubra e dell'aeroporto dell'Urbe, hanno fatto quattro passaggi di coppia con una quota nettamente al di sotto delle nuvole, sotto i 600 metri. Una coppia di Eurofighter. Non hanno oltrepassato la barriera del suono ma hanno creato ripercussioni sonore non indifferenti. I cittadino che li hanno sentiti e visti hanno avuto molta apprensione".

"Molto infastidita - commenta una lettrice su facebook -. Sono passati almeno due aerei a reazione a quota bassissima e i vetri hanno tremato. Sono in zona Porta di Roma, quindi vicina all’aeroporto dell’Urbe ma quegli aerei ci mettono un attimo da qualsiasi parte arrivino. Hanno volato troppo bassi, più bassi delle rotte degli elicotteri che sorvolano il GRA. Se era un ‘esercitazione seria dovrebbero cambiare rotta eliminando i passaggi bassi su zone abitate se, se non è così non voglio pensare a bravate di qualsiasi tipo".

Eurofighter che, come si apprende da fonti dell'Esercito, saranno impegnati domani nelle celebrazioni di chiusura per il 163esimo anniversario di costituzione dell’Esercito Italiano. Dopo il volo degli elicotteri dello scorso 30 aprile, si svolgeranno presso la struttura di viale di Tor di Quinto le celebrazioni alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Sino al 3 maggio sarà inoltre aperto al pubblico il Villaggio dell'Esercito.