Adhd, cos'è e come si cura il disturbo del neurosviluppo che colpisce il 5% dei bambini

A Ladispoli un bambino di sei anni “iperattivo” è stato sospeso da scuola e poi riammesso dopo un ricorso al Tar dei genitori. Al bimbo i medici hanno certificato l’Adhd, il disturbo da deficit di attenzione/iperattività che, secondo le stime di Aifa Aps, l’associazione italiana famiglie Adhd, è presente a Roma in 15.800 minori tra i 6 e i 17 anni e 46.000 adulti tra i 18 ed i 67 anni.

I numeri dell’Adhd a Roma

L’associazione ha stimato la presenza dell’Adhd utilizzando i dati della popolazione aggiornati al primo gennaio 2023 sul sito dell’Istat e la prevalenza di Adhd in età evolutiva e adulta indicate nel DSM5, il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Nelle tre Asl di Roma, in particolare, la stima è di circa 62.000 persone con Adhd, di cui 15.800 minori e 46mila adulti. Nel Lazio, invece, è stata calcolata la presenza di 125.000 persone con Adhd: 32mila minori e 93mila adulti. Complessivamente, in Italia, circa il 5% dei minori tra i 6 e i 17 anni presenta sintomi da deficit di attenzione/iperattività. “È importante sottolineare – spiega Patrizia Stacconi, presidente di Aifa Aps – che non ci sono dati certi sull’Adhd in Italia. Così come va segnalato che a Roma per la diagnosi i tempi sono molto lunghi. Per questo le famiglie si rivolgono spesso ai Centri di diagnosi e cura per l’Adhd di terzo livello riconosciuti dalla Regione Lazio”.

Che cos’è l’Adhd

La dottoressa Deny Menghini, psicologa e psicoterapeuta, responsabile della Uos (Unità operativa semplice) di Psicologia, dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù spiega cos’è la Adhd e come si riconosce: “Si tratta del disturbo di deficit di attenzione/iperattività ed è un disturbo del neurosviluppo che interessa i bambini, gli adolescenti e può persistere anche in età adulta - spiega -. I sintomi possono variare in intensità e manifestarsi in diversi modi. In passato, quando l’Adhd non veniva riconosciuto, i bambini finivano per essere scambiati per maleducati e non rispettosi delle regole; ora per fortuna sta crescendo sempre di più l’attenzione delle famiglie, dei pediatri e degli insegnanti su questo disturbo. Gli studi hanno rilevato che l’Adhd può avere una componente ereditaria. Per cui i figli di un genitore con Adhd hanno una maggiore probabilità di presentare il disturbo rispetto ad altri bambini”.

Come si manifesta

Menghini sottolinea che: “I sintomi dell’Adhd possono apparire in forme diverse: nella presentazione combinata, la persona presenta sia sintomi di disattenzione che sintomi di iperattività e impulsività; nella presentazione iperattività/impulsività prevalgono sintomi come le difficoltà nel restare seduti o la tendenza a interrompere e a non rispettare il proprio turno; nella presentazione disattenta si osservano principalmente sintomi come facile distraibilità o difficoltà a mantenere a lungo la concentrazione su attività impegnative. Per accertare la presenza dell’Adhd non basta, però, che siano presenti un certo numero di sintomi. Questi devono infatti interferire con più contesti di vita del bambino come la scuola, la socializzazione o la vita familiare.”.

Come si cura

Per quanto riguarda le cure, la psicologa e psicoterapeuta precisa che “l’Adhd può manifestarsi in bambini molto piccoli, in età prescolare, e perdurare fino all’età adulta. Più la diagnosi e la presa in carico sono tempestive e più può essere efficace l’intervento - spiega Menghini -. Per i bambini sotto i sei anni il lavoro si concentra sui genitori e insegnanti, con incontri psicoeducazionali su aspetti sia cognitivi che comportamentali, definiti parent training e teacher training. Questo, ovviamente, non per colpevolizzare i genitori o gli educatori, ma per mostrare loro, attraverso strategie tratte dalla psicoterapia cognitiva-comportamentale, come ridurre i comportamenti negativi dei bambini e favorire quelli positivi. Dai sei anni, invece, si propone una terapia multimodale. Al parent e teacher training viene affiancata la psicoterapia cognitiva-comportamentale direttamente rivolta al bambino per sviluppare strategie per gestire il disturbo. Solo nei casi gravi, in cui il benessere del bambino e della famiglia è particolarmente compromesso o in chi non ha ricevuto benefici dalla multimodale, si interviene con una terapia farmacologica. È importante sottolineare comunque che quando non si interviene tempestivamente sul disturbo, in adolescenza o in età adulta si corre il rischio di sviluppare delle dipendenze e comportamenti devianti con la tendenza a trasgredire le regole. Il disturbo, infatti, permane per tutta la vita ma è possibile impiegare delle strategie che permettano di gestire i sintomi e di avere una vita soddisfacente”.

E sul caso del bambino con Adhd sospeso da scuola a Ladispoli, la dottoressa spiega: “In questo modo si colpevolizza il bambino, facendolo sentire sbagliato, e acuendo i sentimenti, spesso presenti, di inadeguatezza e incapacità. Nulla di più scorretto”.