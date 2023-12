A Roma la piazza contro l'antisemitismo. Adesivi choc: "Sionisti=nazisti"

Circa duemila persone si sono riunite dalle 19 di martedì in piazza del Popolo a Roma per partecipare alla manifestazione promossa dall'Unione delle Comunità ebraiche. Quasi quattro ore di interventi dal palco, dai rappresentanti della comunità ebraica a esponenti di governo fino a membri della società civile per dire 'no' all'antisemitismo e al terrorismo.

Bandiere di Israele, dell'Italia ma anche della pace hanno colorato la piazza presidiata dalle forze dell'ordine. "L'appello più importante oggi è quello di far capire che la religione non deve trasformarsi in nessun modo in uno strumento di guerra", ha detto la presidente dell'Unione delle comunità ebraiche Italiane, Noemi di Segni, a margine della manifestazione.

"Stupri e violenze contro i bambini"

"Il massacro del 7 ottobre è stato presto rimosso da gran parte della pubblica opinione. E’ sceso il silenzio anche sugli stupri e le violenze commessi contro centinaia di donne ebree, il 7 ottobre - ha aggiunto Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma - Stupri e violenze inaudite commessi contro i bambini ebrei, i nostri bambini!. Questo si chiama antisemitismo, oltre che insopportabile sessismo".

"Questa manifestazione si pone come obiettivo quello di denunciare antisemitismo e terrorismo, e raccogliere attorno a questo messaggio di unione, tutte le fasce della popolazione, persone civili che rappresentano il meglio dell’Italia - ha aggiunto - Manifestare qui stasera, uniti, dimostra che esiste ed è forte in Italia una società civile, solidale, che non si gira dall’altra parte di fronte all’antisemitismo, di fronte all’ingiustizia, una società che finalmente non è indifferente, ma che anzi è pronta a fare la differenza!!".

Il commento della senatrice Segre

"Si pensa sempre che sia finita, che il mondo sia andato avanti - ha scritto la Senatrice a vita Liliana Segre nel messaggio letto dal palco - E invece si devono rivedere ebrei braccati e uccisi in quanto ebrei; chiamati a discolparsi in quanto ebrei; indotti a nascondersi in quanto ebrei. E i pregiudizi, e i boicottaggi, e le parole malate che mai verrebbero usate in casi simili, se non ci fossero di mezzo ebrei".

Gli adesivi choc

Una manifestazione macchiata da una protesta. Alcuni adesivi con su scritto "Sionisti=nazisti" sono stati trovati infatti a piazzale Flaminio, a poche decine di metri dal palco di piazza del Popolo dove si tiene la manifestazione promossa dall'Ucei contro l'antisemitismo e il terrorismo. Gli adesivi di circa 20 centimetri sono stati subito rimossi ma non è chiaro se siano stati attaccati qualche ora fa o nei giorni scorsi.