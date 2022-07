Addio al maestro Franco Venditti: dai set di Verdone al pugilato, se ne va un trasteverino doc

Il 2 settembre avrebbe compiuto 83 anni. Una vita che, Franco Venditti, ha trascorso seguendo le sue passioni. Soprattutto a bordo ring, come maestro di pugilato per intere generazioni. Ma anche tra i riflettori di Cinecittà, che ha frequentato come figurante in molti film di Carlo Verdone.

Venditti, però, è stato soprattutto un apprezzato maestro di pugilato. “Aveva iniziato ad appassionarsi al pugilato aTrastevere, quartiere in cui era nato e vissuto, in un’epoca in cui c’erano sì e no una ventina di palestre mentre oggi sono 220 nel Lazio. E quindi per allenare dovevi essere molto bravo. Lui, d’altra parte, è stato anche nel giro della nazionale ed in quello di Tiberio Mitri, che si allenava proprio alla palestra di Trastevere e di cui era un grande amico” ha spiegato Luigi Ascani, cofondatore della Team Boxe Roma XI.

Nei film di Verdone

Dal punto di vista cinematografico, Franco Venditti ha preso parte, come figurante, in una decina di pellicole, lasciando spesso una piccola traccia della propria romanità. Ad esempio in Troppo Forte quando interpretando un paziente, replica ai racconti di Oscar Pettinari affermando che “so' tre giorni che ce stati a sbomballà co sta Rhodesia”. Sua è anche la frase “ma basta, falla finita, ndo vado te incontro” detta al malcapitato “figlio dell’amore eterno” incontrato ad un semaforo, in Un sacco bello.

Il ricordo degli amici

Nel corso della sua attività da allenatore, dopo gli esordi a Trastevere, Venditti si era dedicato ad insegnare pugilato“in piazza santa maria ausiliatrice, lì dove oggi c’è un teatro” ha ricordato Ascani “poi è andato per tanti anni a Corviale prima di approdare con noi alla Montagnola, dove è rimasto ad aiutare il sottoscritto ed Italo Mattioli nella preparazione di tantissimi atleti. Ma era anche un amico, una figura paterna di cui non dimenticherò mai il suo essere presente nei momenti belli ed anche in quelli più grigi, della mia vita personale. Una persona così non la incontri per caso e- ha aggiunto Ascani – la sua esperienza ce la porteremo sempre al nostro angolo”.

Commosso anche il ricordo di Italo Mattioli. “Conoscevo Franco da una cinquantina d’anni – ha esordito il maestro di De Carolis – era una fonte inesauribile di ricordi, che ascoltavamo sempre con grande piacere, anche perché era una persona simpatica, di compagnia. Sul ring era un maestro molto affidabile ed attento ai nostri atleti, pronto a dare indicazioni utili, perché aveva davvero molta esperienza. Purtroppo con il covid la sua presenza in palestra era diminuita e poi c’è stata anche la recente malattia. Per noi è stato però sempre prezioso e non dimenticherò mai quando, in procinto di partire per la seconda volta in Germania con Giovanni De Carolis, ci disse ‘daje, che stavolta il titolo glielo togliete”. Una previsione che, racconta la storia recente del pugilato italiano, si è rivelata fondata.

Un maestro di un'epoca quasi estinta

Affezionato anche il ricordo che, di Venditti, offre l’ex campione del mondo Giovanni De Carolis. “Il maestro Franco è stata una colonna portante del pugilato romano e italiano. Un maestro di un'epoca quasi estinta ma allo stesso tempo innovativo con il suo informarsi sempre sui metodi di allenamento. Porto con me i suoi innumerevoli aneddoti, tra pugilato e cinema, ma soprattutto porterò il suo infinito bene e la grande passione per il pugilato che ha trasmesso a me ed a migliaia di ragazzi – ha dichiarato De Carolis, raggiunto telefonicamente - Lo vedo ancora con la maglietta con due stampe, una davanti è una sulle spalle. Davanti c’era una sua foto in allenamento con Tiberio Mitri, dietro un’altra foto con me.. un onore immenso provavo, ogni volta che lo vedevo con quella t shirt addosso. Potrei non fermarmi mai a parlare di lui e continuerò a farlo a i ragazzi che non hanno avuto modo di sentire le sue parole”.

Franco Venditti lascia tre figli e la moglie Ines. I funerali sono previsti per le ore 11.30 di mercoledì 27 luglio, nella chiesa di Santa Maria in Trastevere.