Acea illumina di lilla il Colosseo per la giornata nazionale per la lotta ai disturbi alimentari

In occasione del 15 marzo 2023 Giornata Nazionale per la lotta ai Disturbi Alimentari, il Colosseo si è illuminato di lilla grazie all'iniziativa promossa dalla Onlus Never Give Up e il supporto di Acea.

Questa azione come sottolinea Acea ha un duplice scopo: sensibilizzare sull'importanza di chiedere sostegno tempestivamente e rompere il silenzio sui disturbi alimentari. Sull'Anfiteatro Flavio illuminato di lilla sarà possibile leggere la frase "Never Give Up - parlane con noi".

Non si tratta del primo intervento di Acea su temi delicati. Infatti basta tornare allo scorso febbraio quando il Colosseo fu illuminato con i colori della bandiera ucraina in segno di vicinanza al popolo che ha subito l'invasione della Russia.