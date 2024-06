Acea apre il suo canale Whatsapp

Anche Acea sbarca su Whatsapp. L’azienda infatti, oltre ai suoi tradizionali canali ha aperto il suo canale sull’app di messaggistica informando tutti gli utenti di Roma.

I cittadini della Capitale potranno in questo modo essere informati in maniera dettagliata e tempestiva sui lavori nelle reti idriche ed elettriche gestite da Acea Ato2 e Areti come il posizionamento delle autobotti nei casi di sospensione idrica o la previsione dei tempi di ripristino nei casi di sospensione del servizio. Per attivare il servizio basterà entrare su Whatsapp dal proprio smartphone oppure dal pc e cercare “Acea Gruppo”.

La scelta di Acea rientra negli obiettivi dell’azienda di attivare una comunicazione più diretta ed efficace e tenere i cittadini informati sui lavori di ammodernamento delle infrastrutture e possano pianificare al meglio le loro attività.