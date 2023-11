Nuovo accordo Ama-sindacati: per i lavoratori quasi raddoppiati gli straordinari

Raddoppiano le ore di straordinario che Ama pagherà ai suoi lavoratori fino al 31 dicembre 2023. Così è stato deciso nell'accordo sindacale firmato dall'azienda e dai rappresentanti dei lavoratori (Fp Cgil, Cisl, Fit trasporti, Uiltrasporti, Fiadel). "Al fine di garantire la continuità e la regolarità del servizio pubblico, il limite pro capite di lavoro straordinario, già previsto nel richiamato accordo aziendale del 26 giugno 2023 in 250 ore anno, si intende elevato per il 2023 in 450 ore pro capite. Quasi un raddoppio. L'accordo supera i precedenti e resta in vigore fino al 31 dicembre 2023.

"Le parti concordano sulla necessità di proseguire nei percorsi assunzionali e di riqualificazione del personale - si legge nel verbale di accordo che RomaToday ha potuto visionare - promuovendo momenti di confronto sulle politiche di sviluppo del personale di tutti i settori, nonché sui percorsi di superamento del part time involontario prima del Giubileo, in coerenza con le necessità del servizio e con le previsioni del piano industriale, per contenere il ricorso al lavoro straordinario".

Intanto però, in mancanza di altri strumenti, "nelle more del completamento delle figure professionali richieste dall'organizzazione", proprio gli straordinari diventano l'unica via percorribile per garantire i servizi, specie in vista delle feste di Natale. Insomma, una sorta di accordo tampone. "Si è cercato di conciliare l'aspetto della carenza d'organico che c'è in azienda, nonostante le assunzioni, con la necessità di aumentare la produttività in vista delle festività natalizie" commenta a RomaToday Marino Masucci, segretario della Fit Cisl Lazio. "Nello stesso accordo ribadiamo comunque la necessità di proseguire il percorso di adeguamento degli organici".

Per il periodo natalizio, lo ricordiamo, Ama conta di appoggiarsi comunque ai privati in caso di criticità. Lo farà con un bando che è stato pubblicato nelle scorse settimane. Prevede il ricorso a risorse esterne per la pulizia intorno ai cassonetti, cioè per raccogliere quei sacchetti che rimangono a terra quando l'immondizia accumulata è troppa per essere ritirata tutta insieme. Una scena, sotto le feste, vista e rivista.