Sant'Egidio e San Camillo-Forlanini siglano un protocollo per assistere i più fragili

Dopo l'accordo con l'Asl Roma 1, la comunità di Sant'Egidio sigla un protocollo anche con l'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini per interventi di cura a favore delle persone più fragili di Roma.

Alla presenza dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato, del direttore generale del nosocomio Narciso Mostarda e del consigliere spiriturale di Sant'Egidio Vincenzo Paglia sono stati illustrati i termini di una collaborazione che mette a sistema l'assistenza di poveri, migranti e senza dimora. In questo modo si estende una collaborazione messa in piedi già da tempo per programmi di cura in Africa, dove la comunità è attiva con DREAM.

Sono previste azioni comuni a Roma a beneficio di persone fragili e povere, quali campagne di screening, prevenzione e diagnosi di malattie croniche e oncologiche, interventi per la prevenzione di malattie infettive, come le vaccinazioni, attività di consulenza ambulatoriale effettuata a titolo volontario dal personale medico del San Camillo-Forlanini presso i centri della Comunità diffusi sul territorio.

“Un accordo importante che rafforza l’impegno comune con la Comunità di Sant’Egidio per garantire l’assistenza sanitaria della popolazione in condizioni di fragilità e verso i più bisognosi. Il Covid ha rappresentato uno spartiacque e ci ha insegnato che dobbiamo cambiare i modelli di assistenza per riuscire ad intercettare sul territorio le persone che altrimenti non riuscirebbero ad accedere ai servizi” ha commentato l’assessore Alessio D’Amato.

"Il mondo di oggi è più duro e difficile, è dominato dalla tirannia dell'io - ha commentato monsignor Paglia - eppure la sostanza del convivere è fatta di un unico 'noi'. Accordi come questo mostrano che in un mondo intristito e sofferente, è possibile operare un impegno di solidarietà. Questa è la vera politica: unire realtà diverse per occuparsi di chi ha difficoltà: anziani, senza dimora, migranti. È urgente moltiplicare accordi di questo genere per aiutare i più poveri. Vorremmo che da questo accordo possano nascere nuove iniziative di partenariato per la popolazione più fragile e povera".