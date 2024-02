La raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti nei municipi pari

Domenica 18 febbraio 2024 nei municipi pari torna l’appuntamento con “AMA il tuo quartiere” – Giornate del riciclo, l’iniziativa di raccolta speciale e gratuita dei rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici.

I cittadini dalle ore 08:00 alle ore 12:30 potranno nelle postazioni straordinarie e nei Centri di raccolta disfarsi di legno, metallo, ingombranti, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, e in alcuni punti contenitori di vernici e solventi.

In alcune postazioni sarà attivo il servizio Insieme per il Riuso ovvero la raccolta di beni usati ma ancora riutilizzabili (libri, ausili per disabili, biciclette, cellulari e tablet funzionanti) in collaborazione con associazioni culturali, di volontariato e cooperative sociali che portano avanti progetti di recupero.

Ecco l’elenco dei centri di raccolta dei municipi pari: