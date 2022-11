Roma e il patto tra comuni per accogliere i profughi in famiglia

Trasformare l'accoglienza in famiglia dei profughi da misura sporadica ed emergenziale a soluzione di sistema, anche a Roma. E' lo scopo della proposta che 20 comuni italiani, inclusa la Capitale, ha presentato al delegato immigrazione dell'Anci, Matteo Biffoni, primo cittadino di Prato.

Il documento è stato sottoscritto tra gli altri anche da Milano, Bologna, Prato, Bari, Verona e gira intorno all'impegno di costituire e mantenere attiva una rete di scambio di buone pratiche, con lo scopo di attivare l'accoglienza in famiglia come misura strutturale nel sistema d'accoglienza, aggiungendola tra le possibilità offerte dal sistema accoglienza integrazione (SAI).

Anche Roma, con la partecipazione dell’assessora capitolina alle politiche sociali e della salute Barbara Funari, sarà tra i firmatari della proposta. La proposta verrà approfondita dall’Anci nazionale per essere successivamente presentata al ministero degli interni, presieduto dall'ex prefetto di Roma Matteo Piantedosi.

“L’ospitalità in casa - sostiene l'assessora Funari - è una risorsa preziosa e può essere ben integrata con i sistemi della prima accoglienza, a partire dal sistema SAI. Ci uniamo in una rete che ha già sperimentato con successo tante storie dell’accoglienza in famiglia, perché riteniamo che l’obiettivo di ogni Comune sia quello di avere strumenti che vadano oltre un’accoglienza emergenziale, che purtroppo noi a Roma conosciamo bene. In questi mesi abbiamo sperimentato anche l’accoglienza in famiglia di tante mamme e bambini fuggiti dall’Ucraina: un esempio importante di un approccio strutturato che potrebbe essere valorizzato nell’ambito del sistema SAI”.