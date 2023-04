Acciona lascia Roma, stop agli scooter in sharing: troppe buche e costi altissimi

Acciona Mobility lascia l’Italia, e dunque anche Roma: l’azienda spagnola di scooter sharing, arrivata nella capitale e a Milano a fine giugno 2020, ha deciso di tirare i remi in barca per le difficoltà riscontrate nell’operare, tra furti, strade dissestate e danneggiamenti.

“Dal 30 aprile la nostra azienda cesserà di offrire i suoi servizi di motosharing in Italia - è stata la nota inviata ai clienti da Acciona - Se ancora dispone di minuti relativi a packs e abbonamenti la invitiamo a contattarci entro il prossimo 30 maggio, in modo da poter valutare eventuali rimborsi. A partire da detta data, tutti gli utenti saranno rimossi dall'app”.

Buche e danneggiamenti bloccano lo sharing

Dal 30 maggio dunque Acciona, che insieme con Cooltra fornisce scooter elettrici in sharing a Roma, non sarà più disponibile. Un deciso cambio di rotta rispetto ai piani iniziali, che prevedevano che i motorini rosso fuoco dell’azienda spagnola in circolazione nelle strade della capitale fossero circa 1.700 a pieno regime.

I costi per il mantenimento, l’assicurazione e le riparazioni, e le difficoltà legate allo stato delle strade, hanno però spinto l’azienda iberica a desistere, con conseguenze anche sull’occupazione. I sindacati hanno infatti confermato che Acciona ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per cessazione di attività per 37 lavoratori a tempo indeterminato, di cui 3 quadri e 34 impiegati, e 2 lavoratori a tempo determinato.

Car e scooter sharing, attesa per l'entrata in vigore delle nuove regole

Una tegola anche per l’amministrazione capitolina, che su auto e scooter in sharing punta molto per cercare di togliere quante più auto possibili dalle strade. Proprio a fine marzo la giunta di Roma Capitale aveva approvato le nuove linee guida per lo svolgimento del servizio di car sharing e scooter sharing a flusso libero, che dovrebbero entrare in vigore entro la fine del mese di aprile e che introducono una serie di novità di cui i potenziali operatori dello sharing dovranno tenere conto nel caso in cui decidessero di investire sulla Capitale, dal perimetro entro cui si possono prelevare e parcheggiare i veicoli al pagamento di un canone a Roma Capitale per la circolazione in città.

“L’approvazione di questo provvedimento è in coerenza con la filosofia con cui sono stati redatti anche i nuovi regolamenti per la circolazione dei monopattini e delle ebike - aveva detto l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè - la massima diffusione dei mezzi in condivisione in tutta la città e non soltanto nel centro storico e vie limitrofe. Uno degli obiettivi prioritari della nostra amministrazione è la riduzione delle auto di proprietà e la sharing mobility è una parte strategica per raggiungere questo scopo, perché rende non più indispensabile avere un veicolo privato, ma lega il possesso del mezzo al suo effettivo utilizzo”.