"Accesibility on the Seaside", individuata l'associazione per rendere le spiagge accessibili per tutti

Sarà l’associazione “Insieme con i Disabili” a supervisionare, coordinare e dare il giusto indirizzo al progetto “Accesibility on the Seaside”, il programma di inclusione varato dalla Regione Lazio, per rendere il litorale un luogo accessibile a tutti. L’obiettivo è quello di realizzare, nei comuni di Ardea, Pomezia, Fiumicino, Santa Marinella e Ladispoli, almeno una spiaggia per ogni città completamente a misura di disabile.

Il progetto

Il progetto “Accessibility on the Seaside – AcOnSea”, finanziato con 2 milioni e 200 mila euro, era stato lanciato dalla Regione Lazio all’inizio del 2023 con l’obiettivo di avere le prime spiagge pronte per l’estate. I comuni di Ardea, Fiumicino, Ladispoli, Pomezia e Santa Marinella, che sono partner del progetto, dovranno individuare la spiaggia che verrà attrezzata per diventare un’area accessibile alle persone con disabilità. Questo si concretizzerà tramite l’acquisto di servizi finalizzati al funzionamento degli stabilimenti, tra cui il servizio di pulizia, i servizi di accompagnamento e supporto alle persone con disabilità.

Insieme con i Disabili

L’associazione Insieme con i Disabili di Fiumicino sarà il partner dei comuni e della Regione in questo progetto. Si tratta di un’associazione nata nel 2011 per far incontrare ragazzi e ragazze con disabilità motorie, psicomotorie e sensoriali, e le rispettive famiglie, per andare a colmare tutte le carenze che gli enti locali hanno quando si parla di assistenza ai disabili.

L’associazione avrà l’importante compito di “guidare” i comuni nella realizzazione dei servizi balneari per i disabili. Dovrà quindi partecipare all’analisi dei bisogni dei territori e, soprattutto, definire che tipo di materiale andrà acquistato e quali lavori effettuati sugli arenili. Dovrà occuparsi anche delle attività formative, di tirocinio e di inclusione sanitaria ed il successivo supporto alle strutture regionali che si occuperanno dell’attuazione delle attività.