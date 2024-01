Acca Larentia: affisso (e già rimosso) uno striscione neofascista sulla facciata del liceo "Darwin"

Il 7 gennaio la commemorazione per le vittime di Acca Larentia di fronte all'ex sede dell'MSI, con tanto di consueti saluti romani e "presente". Nella stessa notte, un gruppo di ignoti ha affisso sul muro del vicino liceo "Charles Darwin" uno striscione commemorativo. Il ritorno in classe per la comunità scolastica dell'istituto superiore di via Tuscolana è stato turbolento.

Striscione neofascista sulle mura del liceo

Lo striscione, caratteri di evidente matrice neofascista, con annessa croce celtica, ricorda il duplice omicidio di Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta avvenuto, per mano di un commando terroristico di estrema sinistra, nelle immediate vicinanze della sede MSI di via Acca Larentia, il 7 gennaio 1978. E anche la morte di un terzo giovane, Stefano Recchioni, avvenuta nei successivi scontri con le forze dell'ordine a causa di un colpo di pistola. La frase che ha campeggiato per nemmeno una giornata sulla facciata del liceo è stata questa: "1978 - 7 gennaio - 2024. Acca Larentia. Se il mio sangue sgorga sarà più caro e fecondo alla mia stirpe".

Il collettivo studentesco si dissocia

La sorpresa non è piaciuta affatto al collettivo studentesco del "Darwin": "L'intera scuola si dissocia - fa sapere Emma Ruzzi, rappresentante d'istituto e membro del collettivo -. Più volte i nostri muri sono stati riempiti di manifesti striscioni e murales anticostituzionali e fascisti. La comunità studentesca ha provato più volte a rimuovere tutto ciò in autonomia, come anche questa volta, in passato anche le istituzioni se ne sono occupate. Stiamo lavorando con municipio e Città Metropolitana per porre fine una volta per tutte al problema".

Il precedente

Nel 2018 per un mese campeggiò sulla facciata della scuola la scritta "In onore dei camerati caduti", e poi una A e una L (Acca Larentia) inframmezzate da una croce celtica. Il liceo Darwin si trova infatti nelle vicinanze dell'ex circolo missino dove nel 1978 si consumò il noto attentato. Il simbolo utilizzato a margine era invece quello con cui, il 7 gennaio 2018, è stato lanciato il corteo per i 40 anni dalla morte di Bigonzetti, Ciavatta e Recchioni.