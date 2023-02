Il riciclo di indumenti usati frutta ad Ama quasi 2 milioni di euro l'anno

Oltre 6.000 tonnellate di indumenti e accessori di abbigliamento riciclati nel 2022 e un fatturato conseguente superiore ai 5 milioni e 400mila euro negli ultimi tre anni. E' il risultato della raccolta che Ama, l'azienda municipalizzata dei rifiuti, ha realizzato tramite i cassonetti gialli disseminati in tutta Roma.

Nella Capitale, infatti, si trovano 1.500 contenitori in tutti i 15 municipi. Sono di proprietà di Ama, attrezzati con dispositivi anti intrusione e ogni anno il prelievo, il trasporto e il conferimento vengono regolamentati da un bando apposito, svolto da 4 cooperative sociali che si aggiudicano la gara.

“Già a fine anno – afferma Daniele Pace, presidente Ama - abbiamo proposto una campagna di sensibilizzazione, inserita nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, per portare all’attenzione dei cittadini l’elevato impatto che ha sull’ambiente la produzione di materiali tessili. L’azienda sta ora programmando un cospicuo aumento dei contenitori dedicati, con l’obiettivo di raddoppiare l’attuale disponibilità sul territorio, per incrementare le percentuali di materiali intercettati e valorizzati”.

Una volta raccolti, gli indumenti usati vengono trattati e valorizzati presso impianti idonei autorizzati. I materiali in buono stato sono avviati a commercializzazione e vendita presso i mercati dell’usato, mentre i tessuti ancora recuperabili sono invece valorizzati come recupero di materia (pezzame, filati). I materiali non recuperabili vengono infine avviati a smaltimento in impianti autorizzati.

Nei cassonetti gialli la cittadinanza può conferire abiti usati, prodotti tessili come stoffe, coperte, tende, tappeti e tappezzerie e anche accessori di abbigliamento come scarpe, borse, zaini, cappelli, sciarpe e guanti, in buste ben chiuse e non troppo voluminose.