Termini, consegnate 100 buste di generi alimentari dai volontari di Abili Oltre

I ragazzi e le ragazze di Abili Oltre, insieme ai volontari della comunità di Sant’Egidio, hanno distribuiti cento “shopper” pieni di generi alimentari.

La distribuzione a Termini

L’iniziativa, di cui hanno beneficiato persone senza fissa dimora, si è svolta nella serata del 24 dicembre nel piazzale della stazione Termini. Un appuntamento di particolare valore perché, i prodotti distribuiti, sono quelli del progetto ColDiversa e sono pertanto generi alimentari prodotti da aziende che impiegano proprio delle persone con disabilità.

Lo sguardo al futuro

"La nostra è una filosofia che vogliamo continuare a portare avanti con altre iniziative simili - ha dichiarato il Marino D’Angelo, presidente di Abili Oltre - Sono convinto che nel 2022 il nostro progetto crescerà e otterremo altri risultati importanti". Tutto nasce dall'idea di mettere al centro della propria attività persone con disabilità e svantaggio sociale, rifiutando la logica dell'assistenzialismo ed introducendoli nel mondo del lavoro e della promozione sociale da protagonisti.

La mission

In che modo? Ad esempio proprio con il progetto ColDiversa, iniziativa di Abili Oltre finanziata dalla Fondazione Prosolidar che realizza una rete distributiva nazionale dei prodotti agro-alimentari ed eno-gastronomici provenienti da aziende e realtà no profit che impegnano nella loro filiera lavorativa proprio le persone con disabilità. Abili Oltre è un’associazione di promozione sociale che lavora per promuovere iniziative che diano visibilità ad un mondo del lavoro inclusivo, in grado di accogliere e valorizzare le persone con diverse abilità.

La dignità del lavoro

"Quello che è successo la notte del 24 dicembre ci ha ancora una volta convinto che siamo sulla strada giusta – ha commentato D'Angelo – ragazze e ragazzi con disabilità corse in aiuto con i prodotti del loro lavoro delle persone in difficoltà. Una notte bellissima che cambia le regole del gioco, quel gioco che li imprigiona nella gabbia dell’inutilità sociale ed economica. Questa – ha concluso il presidente di Abili Oltre – è la dignità che può dare il lavoro e la magia che nasce dalla condivisione di un'idea".