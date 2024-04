La Fanfara dei carabinieri alla maratona di 30 ore in piscina per sensibilizzare sull'autismo

Due giorni di nuoto, ginnastica, spettacoli e giochi per bambini. Nel weekend del 6-7 aprile al Cassiantica sporting fitness, in via Taormina 5, si è svolta la nuova edizione dell’Abbracciata collettiva. Una due giorni organizzata nella Capitale e in altre 8 città italiane (Treviso, Milano, Firenze, Pescara, Napoli, Foggia, Lecce e Siracusa) in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo (2 aprile).

Il programma a Roma

L’evento principale, attorno a cui ne ruotano molti altri, è una maratona natatoria di 30 ore (dalle 07.30 del 6 aprile alle 13.30 del 7 aprile). Ogni partecipante può contribuire nuotando, galleggiando, stando in corsia per un minimo di 15 minuti insieme ai ragazzi che svolgono durante l’anno la Terapia multisistemica in acqua (TMA metodo Caputo-Ippolito). Alla maratona si aggiungono, come detto, molte altre attività, pensate per i più piccoli: i giochi con i clown della Croce Rossa, il racconto delle fiabe dei popoli indigeni, la scuola di magia e il face painting. E poi, ancora, l’incontro con la scuola italiana dei cani di salvataggio e l’esibizione della Fanfara della Legione allievi dei carabinieri. Infine, alle 11.55 di domenica 7, il trenino in acqua in contemporanea con le altre città italiane e poi alle 13.30 la festa di chiusura, sempre in piscina.

L’obiettivo dell’iniziativa

Tutti i partecipanti hanno comunicato all’organizzazione il proprio nome e i metri percorsi in vasca, che rappresentano simbolicamente il tentativo di avvicinarsi alle problematiche delle famiglie dei bambini con disturbo dello spettro autistico. “Un modo per condividere con loro, una piccola parte del percorso della loro vita – si legge sul sito della Tma metodo Capiuto Ippolito - e per ‘ab-bracciare’ le loro cause finalizzate al riconoscimento dei diritti dei loro bambini speciali, spesso negati. Un segno di vicinanza e di condivisione attraverso lo sport che riesce ad abbattere le barriere e a rendere tutti uguali. In particolare il nuoto e l’attività in acqua, attraverso la TMA metodo Caputo Ippolito, offre grandi opportunità di integrazione e di rieducazione”.