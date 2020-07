Atac, campagna abbonamenti under 16: 8mila richieste. Raggi: "Così li incentiviamo a usare metro e bus"

In sole due settimane di campagna abbonamenti per gli under 16 sono state raccolte 8mila richieste. “Questo dimostra come siano tanti i giovani a voler sfruttare le agevolazioni per il servizio di trasporto pubblico” ha commentato la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Le agevolazioni consentono a studentesse e studenti, che hanno meno di 16 anni e residenti a Roma, di acquistare l’abbonamento annuale a un costo che va dai 30 ai 70 euro, a seconda della fascia di reddito anziché a 250 euro. Ai giovani che otterranno l’abbonamento in distribuzione a partire dal 1 agosto, Atac consegnerà in omaggio anche una speciale porta card a tiratura limitata.

“Con gli sconti sulle tariffe diamo un aiuto concreto alle famiglie e allo stesso tempo incentiviamo i giovanissimi a usare metro, tram o bus per i loro spostamenti quotidiani, da casa a scuola e nel tempo libero” concluso la sindaca.