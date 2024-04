Abbonamenti Atac a prezzi stracciati, attenzione alla truffa online

Ce ne era stata una a dicembre, a ridosso delle vacanze. Un’altra era comparsa a febbraio di quest’anno. Ora, forse anche complice l’annuncio dell’aumento dei biglietti previsto per il 1° luglio, sul web è rispuntata la truffa degli abbonamenti gratuiti per viaggiare sui mezzi Atac.

Le modalità sono le solite. Vengono presentati immagini di abbonamenti annuali identici, o quasi, a quelli rilasciati dall’azienda di trasporti. I post, comparsi soprattutto su Facebook, offrono la possibilità di viaggiare per 12 mesi al prezzo di soli 2 euro e 35 centesimi circa. Una truffa in piena regola ma ben pensata. Nei commenti all’”offerta”, infatti, vengono riportate testimonianze di persone che avrebbero partecipato all’iniziativa. Ovviamente sono tutti profili falsi, dei “bot” nella maggior parte dei casi.

La smentita di Atac

Così, per l’ennesima volta e in seguito a diverse segnalazioni, Atac ha dovuto nuovamente smentire queste offerte con una nota stampa. “Continuano a circolare pagine fake che fanno riferimento a falsi abbonamenti Atac” ha scritto l’azienda di trasporti. “Si tratta di offerte false, veicolate tramite pagine web maliziose, non riconducibili in alcun modo ad Atac”.

Mentre “sta provvedendo a denunciare e segnalare alle autorità questi fatti, come già accaduto nei mesi scorsi in occasioni simili” Atac ha voluto ricordare “le sole modalità di acquisto di biglietti, abbonamenti e titoli di viaggio in genere del circuito Metrebus, sono rappresentate dai canali diretti ed indiretti collegati ad Atac ed ai propri partner”.

Cybersicurezza

L’obiettivo di queste truffe è soprattutto quello di ottenere, oltre ai soldi, i dati degli udenti che cadono nella trappola. Per questo, già in passato, l’Agenzia nazionale per la cybersicurezza aveva raccomandato “di diffidare da simili messaggi e di non cliccare mai su link di dubbia provenienza. È buona regola, inoltre, contattare sempre i canali ufficiali, in questo caso di Atac o di Roma Capitale, per chiedere conferma della veridicità delle novità o promozioni in corso”.