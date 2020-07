Tratto urbano A24, tre settimane di lavori: chiusure e deviazioni

Al via un importante intervento strutturale di riqualificazione delle pavimentazioni drenanti lungo il tratto urbano dell’A24, tra la Tangenziale il Gra. Previste tre settimane di cantiere, con altrettante fasi di lavoro, tra il 27 luglio e il 14 agosto.

In particolare nella prima fase, da lunedì 27 luglio e sino al 3 agosto, si interverrà sulla carreggiata est, con chiusura delle corsie di marcia lenta e veloce nel tratto da Fiorentini a Togliatti, con chiusura dei relativi svincoli. Per entrare in autostrada saranno utilizzabili invece lo svincolo di Portonaccio e le rampe della Tangenziale. La corsia di sorpasso resterà regolarmente aperta per raggiungere sia la complanare (la carreggiata laterale) che gli svincoli di Tor Cervara e del Gra che, ancora, per poter proseguire sull'A24.

In questa prima fase, nessun intervento ci sarà sulla carreggiata opposta, quella verso la Tangenziale, dove tutti gli svincoli saranno percorribili in entrata e in uscita.

Nella seconda fase, dal 3 al 6 agosto, è prevista sempre sulla carreggiata est la chiusura del tratto dalla Tangenziale sino allo svincolo di via Filippo Fiorentini (svincolo che comunque resterà utilizzabile). Inoltre, tra lo svincolo "Fiorentini" e la complanare sarà chiusa la corsia di sorpasso.

Sarà inoltre chiuso anche il tratto tra l’imbocco della complanare fino all’altezza del Gra: i veicoli verranno deviati sulla complanare. Sempre tra il 3 e il 6 agosto, sulla carreggiata ovest (da Roma Est verso la Tangenziale), il traffico sarà deviato sulla complanare, con tutti gli svincoli utilizzabili.

Infine, nella terza e ultima fase, dal 6 al 14 agosto, sulla carreggiata est resterà la chiusura completa del tratto dalla Tangenziale allo svincolo di via Fiorentini (che continuerà a rimanere utilizzabile) e sarà ancora chiusa, tra "Fiorentini" e la complanare, la corsia di sorpasso, così come resteranno le chiusure tra l’imbocco della complanare fino all’altezza del Gra, con i veicoli deviati sulla complanare.

Sulla carreggiata opposta, invece, da Roma est verso la Tangenziale, sarà percorribile solo la complanare, con uscita obbligatoria allo svincolo di viale Palmiro Togliatti. Info ulteriori e aggiornamenti sul sito di Strade dei Parchi.