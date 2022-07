L'A24 non sarà più gestita da Autostrade dei Parchi

Il Consiglio dei Ministri ha revocato la concessione all’Autostrada dei parchi, quindi A24 (tronchetto urbano con Lunghezza, Ponte di Nona e Settecamini) e A25. Sarà Anas a subentrare nella gestione entro dicembre 2023. “Credo che il provvedimento sulla revoca della concessione dell'Autostrada dei Parchi è storico e siamo molto soddisfatti. Io e il ministro Orlando nel corso della riunione abbiamo espresso grande soddisfazione. Si riequilibra il potere tra i concessionari e lo Stato” ha commentato il ministro delle Politiche agricole e capodelegazione M5S al governo Stefano Patuanelli. A commentare la decisione del governo anche Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio: “Una decisione importante la revoca della concessione per l'Autostrada dei Parchi. Il Governo riprende il controllo della A24 e della A25. Il dialogo tra istituzioni sarà fondamentale per andare incontro alle esigenze dei cittadini e dei pendolari che ogni giorno viaggiano in entrata e in uscita da Roma e per assicurare il massimo della sicurezza agli automobilisti”. Immediata la reazione di Strada dei Parchi che ha annunciato battaglia con l’obiettivo di difendere il nome della società e gli interessi.

Il Governo: “Concessione risolta per grave inadempimento”

“La convenzione unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra Anas e Strada dei Parchi per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24-A25 "è risolta per grave inadempimento del concessionario Strada dei Parchi". È quanto si legge nella bozza del dl che è sul tavolo del Consiglio dei ministri, in cui è spiegato che sarà Anas a subentrare anche per provvedere "all'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria" ma anche "nei limiti delle risorse allo scopo individuate" all'effettuazione di "ogni ulteriore intervento ritenuto necessario dal Mims".

L'Anas, inoltre, "provvede ad applicare e a riscuotere le tariffe da pedaggio" : i relativi proventi, si legge nel provvedimento, "sono destinati alla copertura dei costi di gestione, nonché all'effettuazione degli interventi". Il decreto-legge dispone l'immediato subentro di ANAS S.p.A.nella gestione dell'autostrada che, per assicurare la continuità dell'esercizio autostradale, potrà avvalersi di tutte le risorse umane e strumentali attualmente impiegate, tra cui il personale di esazione, quello impiegato direttamente nelle attività operative e le attrezzature, automezzi e macchinari necessari ad assicurare il servizio. È inoltre previsto che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) avvii un piano di ispezioni per verificare le condizioni sicurezza dell'intera infrastruttura autostradale. Per gli utenti è esclusa ogni ulteriore variazione delle tariffe, che rimangono invariate per il futuro rispetto a quelle del 2017.

“Nessun inadempimento. La revoca è un sopruso contro il quale reagiremo”

Immediata la reazione di Strada dei Parchi Sp.A. che in una nota ha spiegato di aver appreso a mezzo stampa la decisione del governo. In una dettagliata analisi, la società ha spiegato che si tratta di “Una scelta ritorsiva del tutto sbagliata” è stata la definizione che Strada dei Parchi ha dato del provvedimento preso dal Governo nelle scorse ore. Prima di tutto, perché giunge fuori tempo massimo, visto che SdP ha notificato in data 12 maggio ai ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia la propria unilaterale decisione di avvio delle procedure per il recesso e la cessazione anticipata della concessione (ai sensi dell’articolo 11.11 della convenzione stessa), essendo venute definitivamente meno le condizioni minime in grado di garantire una efficace operatività in una condizione di equilibrio economico-finanziario”.

Quindi, nello specifico, hanno aggiunto: “È Strada dei Parchi che ha deciso di risolvere in via anticipata il contratto, la cui scadenza naturale è fissata al 2030, ed è a questa decisione che il Mims ha il dovere di rispondere attivando le procedure per definire l’indennizzo dovuto, come previsto dalla concessione”. Una decisione che la società ha motivato a seguito della ‘bocciatura del Cipess dell’ennesimo piano economico e di fronte alla constatazione che pur essendo il Pef iniziale di Sdp scaduto nel 2013, da allora, nonostante 18 diverse proposte sviluppate da parte di Sdp, recependo indicazioni e parametri forniti dal concedente, nulla è mai stato deciso”.

Per Strada dei Parchi la decisione poggia su documenti fino al 2019

Tra le motivazioni addotte da Strada dei Parchi, anche: “In secondo luogo, non sussistono le ragioni giuridiche per l’applicazione dell’art. 35, che anzi viola apertamente e senza giusta causa i contratti in essere. Tale articolo e la legge che lo contiene furono scritti subito dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova, vicenda drammatica che ha responsabilità ben specifiche ma ha scatenato nel Paese una generalizzata riprovazione morale nei confronti di tutti i titolari di concessioni pubbliche, autostradali e non, inducendo le forze politiche a “cavalcare” populisticamente tale sentimento. Peccato che nel caso di Genova, a torto o a ragione, l’art. 35 non sia stato usato”. Infine: “La decisione poggia su una raccolta di documentazione che si ferma al 2019: da allora, se il pericolo fosse stato davvero acclarato, perché sono stati fatti passare inutilmente tre anni?”. Strada dei Parchi ha annunciato battaglia e la volontà di difendere in tutte le sedi opportune la società e gli interessi legittimi.