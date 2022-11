"Servono almeno 10mila assunzioni per rilanciare la sanità"

Le ambulanze in coda con a bordo i pazienti che aspettano un posto letto, le attese infinite nelle aree triage dove chi è in codice verde rimane, secondo un recente monitoraggio dell’Agenas - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, in media dalle 8 ad addirittura 15 ore. Nei pronto soccorso di Roma l’odissea è quotidiana.

Mancano medici di base

La medicina di base e territoriale non riesce a fare da filtro. Mancano i medici di base, i pediatri e le guardie mediche. Nei prossimi mesi andrà anche peggio perchè dei circa 4mila di medici di medicina generale attualmente in servizio nel Lazio, infatti, 3mila sono ultrasessantenni. Entro fine anno un quarto del totale andrà in pensione. A Roma va leggermente meglio, ma la situazione è comunque critica: nel 2022 si congederanno tra i 250 e i 300 dottori, più o meno un decimo del totale, e i sostituti non si trovano.

Il flop delle Case della Salute

Le case della salute, nate per rappresentare un’alternativa agli ospedali, si sono rivelate un flop come raccontato in un pezzo di Dossier di RomaToday. Troppo poche e spesso nemmeno sempre funzionanti come promesso. Così gli ospedali vengono presi d’assalto.

Pronto soccorso al collasso

Ma è anche li che manca il personale. Quello che c’è è costretto a fare i conti con una coperta davvero corta, tra turni massacranti e condizioni di lavoro difficili con la categoria spesso vittima di aggressioni verbali e fisiche. I ritardi negli accessi al pronto soccorso, secondo la Fp Cgil, sono figli del mancato turn over: negli ultimi 20 anni infatti, secondo i dati diramati dal sindacato, si sono perse oltre 5500 unità nel comparto e sono diminuiti del 12% i medici.

Sanità, a Roma e nel Lazio servono 10mila persone

“Una riduzione che inevitabilmente aumenta i carichi di lavoro per il personale, diminuisce la capacità di garantire pienamente l’accesso alle cure e genera attese più lunghe. Non è un caso che in questi anni sono diminuiti anche i posti letto, nel Lazio non si raggiunge la soglia minima di tre posti letto ogni mille abitanti” - scrive la Fp Cgil in una nota. Da qui la richiesta di procedere alle stabilizzazioni dei precari per non perdere professionisti di cui il sistema sanitario ha un gran bisogno, ma soprattutto un monito ad assumere. 10mila almeno le unità che, secondo il sindacato, servirebbero negli ospedali di Roma e Lazio. Risorse necessarie in tutti i profili “sia per recuperare quanto perso in questi anni, che per ridurre la distanza tra il servizio sanitario regionale e il territorio”.