Anche a Roma maxi file per il panino scontato a 3 euro

Un vero e proprio assalto, a Roma come in tutta Italia. Tutti pazzi per il Crispy McBacon a soli 3 euro, la promozione dei “winter days” che, come ogni anno, McDonald's lancia a ridosso delle festività di Natale. File lunghissime di giovani, soprattutto, che cercano di ottenere il panino a prezzo scontato.

Fila al McDonald's di Re di Roma

Welcome to Favelas ha pubblicato una serie di foto e video provenienti da ogni parte d’Italia con immortalate centinaia di persone fuori dai locali della multinazionale per accaparrarsi il menù ad un prezzo veramente stracciato.

Sul post centinaia i commenti di persone soprattutto indignate per certe scene. C’è chi critica i giovani che dovrebbero fare la fila per protestare per un futuro migliore. Altri sottolineano come siano meglio queste resse rispetto a quelle per i nuovi smartphone.

Ostia

Scene simili anche ad Ostia, nel punto vendita di Lungomare Paolo Toscanelli. Anche qui si vedono tanti ragazzi e ragazze pronti ad investire tre euro per avere un Crispy McBacon, uno dei panini più famosi ed apprezzati della catena di ristoranti

A quanto pare scene simili si stanno verificando un po' in tutta la città, con i più giovani che non vogliono, per nessun motivo al mondo, perdere l'occasione.