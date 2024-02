Sclerosi multipla, apre alla Fondazione Santa Lucia il primo infopoint dell'Aism

Ha aperto, presso la Fondazione Santa Lucia IRCCS, il primo infopoint dell’Aism, l’associazione italiana sclerosi multipla. Il progetto si fonda sull’opera di volontari dell’associazione e punta a supportare i pazienti con sclerosi multipla con informazioni e suggerimenti, completando così l’offerta di diagnosi, cura e neuroriabilitazione dell’ospedale romano. Il progetto, promosso dalla sezione Aism di Roma e provincia, si inserisce nell'ambito delle attività a sostegno dell'Agenda della sclerosi multipla 2025, dedicata a tutelare i diritti delle persone affette da questa patologia e dei loro familiari. L'apertura dell'infopoint è il primo passo di un percorso più ampio che prevede la creazione di spazi informativi dedicati alle persone presso i Centri sclerosi multipla della Capitale.

"Grazie alla sensibilità e alla disponibilità del direttore sanitario del Centro sclerosi multipla della Fondazione Santa Lucia, Antonino Salvia, della dottoressa Maria Grazia Grasso e della sua equipe, il nostro progetto prende vita – spiega Francesca di Giovanni, vicepresidente della sezione provinciale Aism di Roma -. Questo evento assume una rilevanza significativa per le persone con sclerosi multipla e patologie correlate, così come per i loro familiari che usufruiscono dei servizi del Centro sclerosi multipla. La collaborazione consolidata consentirà di essere concretamente accanto a loro in maniera costante nel tempo".

Ogni anno sono circa i 400 pazienti con sclerosi multipla che, specialmente nelle fasi più avanzate della malattia, si rivolgono alla Fondazione Santa Lucia. L’infopoint avrà l'obiettivo di indirizzare queste persone verso i servizi disponibili a livello territoriale e offerti sia dagli enti locali che dall'Aism. Saranno garantiti percorsi continuativi e personalizzati in risposta ai bisogni. "Questa inaugurazione – spiega Antonino Salvia, direttore sanitario della Fondazione Santa Lucia - è un passo fondamentale nel consolidare la collaborazione tra l'Aism e la Fondazione. L'Infopoint diventerà un punto di riferimento per i pazienti e le loro famiglie, offrendo supporto e informazioni essenziali per affrontare la sclerosi multipla in modo consapevole e positivo" .

La sclerosi multipla è una grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante. In Italia sono 140 mila le persone che convivono con la patologia. Si conta una diagnosi ogni tre ore. La malattia si manifesta per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell’equilibrio, seguendo un decorso diverso da persona a persona. Colpisce principalmente i giovani e le donne, che convivono con la sclerosi multipla tutta la vita. A Roma, sono 8mila le persone con sclerosi multipla, 12 mila in tutto il Lazio.