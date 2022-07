A per sempre, Don!

Gianluca Dodero è responsabile conunicazione Fondazione S.S. Lazio 1900, ma soprattutto amico e parrocchiano di Don Pietro Sigurani



Alle ore 8 di stamattina Don Pietro Sigurani è tornato al Padre. Il senso di smarrimento dovuto alla sua morte corporale è forte. Ed è ineludibile. Bisogna affrontarlo senza scorciatoie.

Successivamente, commossi dai ricordi preziosi condivisi con il Don, si verrà sopraffatti da un senso di gratitudine immensa. Verso il Signore che ce lo ha fatto incontrare nelle nostre vite, e ci ha permesso di vivere a pieno la parola di Dio tramite le sue omelie e le sue azioni.

Don Pietro è stato un dono luminoso. Il faro del dialogo interreligioso. Il pastore che non dimentica nessuna pecorella, e che predilige quelle smarrite e scartate. Ricordo con emozione l’inaugurazione della Cappella degli “Scartati Santi” a Sant’Eustachio, come li chiamava lui, ossia gli esseri umani a cui nemmeno dedichiamo un pensiero, ma che sono in prima fila al banchetto della Vigna del Signore: i santi giovani usati come manovalanza dalla malavita, i santi giovani vittime del bullismo, i santi giovani derisi per la diversità di genere, i santi carcerati innocenti, i santi ammalati mercificati, i santi ex carcerati rifiutati, i santi profughi violentati e uccisi nel viaggio della speranza. Ma anche i santi politici che difendono i più deboli, i santi economisti che si impegnano per la condivisione e il bene comune e tanti altri.

Don Pietro è stato uomo libero e consapevole come solo chi ha incontrato davvero Cristo sa essere. Carismatico, i suoi occhi parlavano ben più della sua lingua, che era comunque molto efficace: sue omelie sembravano tuoni, ma erano scintille di vero amore. L’amore per la Parola di Dio fatta carne viva.

Don Pietro era un vero cristiano e la carità era la parola centrale della sua opera. Ma era anche un vero pastore capace di rincuorare i fedeli: dietro ogni mutamento della storia, dietro ogni apparente involuzione, cresceva, silenziosa, la fiamma della visione cristiana della vita. Di un percorso terreno più giusto che portasse ad un vero affratellamento e che considerasse centrale la prospettiva ultraterrena.

Caparbio, infaticabile, sostenuto dallo Spirito Santo, ha fatto del dono all’altro lo scopo della propria vita. Mettendosi a disposizione di tutti, a partire dagli ultimi, dagli invisibili, non facendo distinzione di sesso, religione, nazionalità. Migliaia le persone aiutate ed ascoltate in tutti questi anni.



La sua fede lo ha portato a realizzare l’irrealizzabile, riuscendo trasformare la casa del generale romano Placidus - persecutore dei cristiani e poi, secondo la leggenda, convertitosi al cristianesimo e divenuto Santo Eustachio – in casa della Misericordia, nei pressi della Basilica stessa.

Quella casa è stata rifugio, riparo, mensa ma non solo. E’ stato uno spazio inclusivo, ricreativo e culturale, donato agli "scartati" odierni. Come diceva sempre col sorriso, infatti, ai bisognosi non si danno solo risposte alla fame materiale ma anche a quella spirituale. E che in fondo, a guardarla da una prospettiva di fede, gli scartati e i veri bisognosi erano quelli che non riuscivano ad aprire veramente il cuore oltre le condizioni materiali.

Nonostante la salute traballante - a 86 anni era comunque più proattivo di tanti ventenni e trentenni scoraggiati e inerti dinanzi ad un futuro da decifrare – non smetteva di pensare al futuro. D’altronde il futuro è il tempo di noi cristiani. E per lui ogni giorno era occasione di resurrezione, di comunione con Cristo. Un’ opportunità per incontrarlo e conoscerlo. Perché Fede e speranza sono le uniche cose che contano.

E’ difficile elencare la sapienza che ci ha tramesso, l’attaccamento alla vita, alla cristianità da vivere ogni secondo della nostra esistenza quotidiana: a me ha insegnato che essere cristiani è l’atto d’amore più radicale e anticonformista da duemila anni a questa parte, che il male esiste, ed è ineliminabile. Ma può essere sommerso da un mare di bene. E soprattutto che la pienezza e la bellezza della vita sono a portata di tutti, nessuno escluso. Basta sperare e aprire il cuore.

Il nostro Ispiratore non c’è più, il nostro Ispiratore ci sarà sempre: citando sempre le ultime parole sospirate dal Cardinal Martini sul punto di morte:” Ora inizia la vera vita”. Lo vogliamo ricordare così, con il suo sorriso inconfondibile e i suoi occhi che trasmettevano il mistero della Fede:

Don Pietro. Un padre, un fratello maggiore, un pastore, un testimone, un profeta del nostro tempo, un Uomo. Riposa in pace, vecchio leone.