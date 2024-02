A Castel Madama arriva la fibra ottica superveloce

A Castel Madama arriva la fibra ottica ultraveloce grazie grazie a FiberCop la società infrastrutturale del Gruppo Tim. Grazie a questo intervento la connessione in città arriverà fino a 10 Gigabits/s.

L’intervento, investimento di circa 850mila euro, ha l’obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni FTTH (Fiber To The Home) secondo il modello del co-investimento previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche. La nuova rete super-veloce consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, consentendo la fruizione di servizi video ad alta definizione, la didattica ed il lavoro a distanza da parte di più persone oltre che a ridurre le emissioni di CO2.

I lavori nella città laziale inserita nel piano nazionale di cablaggio sono già iniziati, coinvolgeranno circa 1.500 unità immobiliari e saranno coordinati da TIM. Nello specifico si utilizzeranno dove possibile le infrastrutture già esistenti in alternative saranno effettuati scavi, da 10-15 cm su sede stradale con tecniche innovative e a basso impatto ambientale.

“L’amministrazione comunale di Castel Madama e il Sindaco Michele Nonni sono molto grati a TIM e FiberCop per aver incluso il nostro comune nel Piano nazionale di cablaggio in tecnologia FTTH "– dichiara Angelo Moreschini, assessore ai lavori pubblici e Servizi di Castel Madama – "La connessione ultraveloce, che sta diventando realtà in questi giorni nel centro urbano di Castel Madama e che entro l’anno, come da nostra richiesta, lo diventerà anche per le zone esterne e l’area industriale, proietta in una nuova prospettiva di crescita sia le start up dei nostri giovani, sia le aziende già consolidate. Si tratta di un servizio indispensabile per una comunità che vuole crescere, essere competitiva e accogliente per le attività imprenditoriali di ogni settore economico. Da oggi investire a Castel Madama diventa più appetibile”.

Massimiliano Caputi, Responsabile Field Operations Line Lazio di TIM commenta: “Grazie agli ingenti investimenti fatti da TIM e FiberCop e alla proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale, Castel Madama rientra in un ambizioso progetto che si propone di realizzare su tutto il territorio nazionale una rete interamente in fibra. Si tratta di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori e con una qualità elevatissima che consentirà a Castel Madama di fare un passo importante sulla strada dell’innovazione. A beneficiarne saranno le imprese locali che avranno accesso a tutti i servizi digitali necessari allo sviluppo del proprio business, e i cittadini per i quali disporre di collegamenti ultraveloci è un aspetto fondamentale per migliorare la qualità della vita”.