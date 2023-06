Zuckerberg vs Musk al Colosseo la sfida dei gladiatori miliardari?

Il Colosseo potrebbe tornare palcoscenico di sfida dei gladiatori del nuovo millenio. Infatti secondo quanto riportato da TMZ, Mark Zuckerberg contro Elon Musk in una sfida di arti marziali miste al Colosseo.

Zuckerberg vs Musk, perché?

Per parlare della sfida fra l’ideatore di Facebook e l’ad di Tesla, bisogna tornare indietro di qualche giorno quando su twitter un utente pubblica un articolo parlando che Meta l’azienda di Zuckerberg sia pronta a lanciare un nuovo social concorrente di Twitter. Il social darebbe possibilità agli utenti di Instagram (altra piattaforma di Zuck, ndr) di trasferire automaticamente i propri dati e follower. A commentare l’articolo spunta così Musk che scrive: “Sono sicura che la Terra non vede l’ora di essere esclusivamente sotto il controllo di Zuck senza altre opzioni”. Il capo di Tesla continua poi a rispondere ad un altro utente che lo mette in guardia sulle abilità dell’avversario nella lotta: “Sono pronto per la gabbia se lui ci sta”. Sfida accettato col capo di Tesla che su Instagram cita il commento di Musk e scrive: “Inviami la posizione” trovando la nuova risposta nel Vegas Octagon.

Da Las Vegas al Colosseo

Improvvisamente la sfida di Las Vegas si sposta a Roma nientedimeno al Colosseo, luogo della battaglia per antonomasia. A darne notizia è TMZ Sports che parla di come la proposta della sfida nell’Anfiteatro Flavio sia arrivata direttamente dal governo italiano (qui il link). Nello specifico il sito americano dice che il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano avrebbe contattato Zuckerberg il quale poi avrebbe passato la palla presidente della federazione di arti marziali miste della Ultimate Fighting Championship Dana White.

Musk accende il fuoco

A dare seguito alla notizia di TMZ è proprio Elon Musk che su twitter infiamma gli animi. Su Twitter appena tre ore fa l’ad di Tesla scrive: “Qualche possibilità di combattere al Colosseo” e poi uno spezzone del film “Monty Python's Life of Brian” con la frase: “Devo lavorare sulla mia resistenza”. Muk è stato qualche settimana fa a Roma dove ha incontrato la premier Giorgia Meloni ed è rimasto incantato dal Colosseo.