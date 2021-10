Test per insegnanti di sostegno all'UniCamillus, la valanga di 30 scatena le polemiche. Piovono gli esposti

Quando gli aspiranti insegnanti di sostegno per la scuola secondaria di II grado sono andati a scorrere la graduatoria della prova preselettiva per il tirocinio formativo abilitante (circa 3.000 euro per 8 mesi di corso), non hanno potuto credere ai loro occhi: 599 candidati su 1519 avevano ottenuto 30/30, il massimo punteggio possibile e automaticamente anche il minimo. Tutti esclusi gli altri, con 141 candidati che nonostante un eccellente 29,5 sono rimasti beffati. Le prove si sono tenute il 24 e il 30 settembre all' Ergife Palace Hotel, indette dall'UniCamillus e gestite dalla Selexi.

I "geni" sono tutti all'UniCamillus

Immediatamente in tanti hanno deciso di riunirsi (ben tre i gruppi WhatsApp creati, per un totale di 300 partecipanti) per vederci chiaro e decidere il da farsi: "Probabilmente almeno 200 di noi - racconta a Roma Today uno dei concorsisti - faranno un esposto. E' uno scandalo, 30 è un risultato difficilissimo da raggiungere, tanto che in tutto il Lazio solo all'Università del Foro Italico c'è chi l'ha ottenuto, un solo candidato". In tutte le altre (Tuscia, Lumsa, Internazionale, Cassino, Tor Vergata, Link Campus, Roma Tre, Europea) nessuno è riuscito a rispondere correttamente a tutte le 60 domande a risposta multipla da sbrigare in massimo 2 ore.

Anomalie già dal giorno del test

Già dal giorno della prova, che si è svolta all'Ergife, qualcuno si è accorto che qualcosa non andava: "Abbiamo trovato già il test sui banchi al nostro arrivo - continua il candidato che preferisce rimanere anonimo -, dopodiché la commissione aveva detto che avrebbe controllato l'effettiva integrità del test, ma non lo ha fatto. Inoltre, ci sono concorsisti che dopo appena 50 minuti, meno della metà del tempo necessario, avevano già consegnato". Anche lo scorso anno, stavolta all'Università Internazionale (Unint) ben 160 persone erano uscite dalla preselettiva con il massimo dei voti e diversi candidati avevano denunciato numerose irregolarità. "Io c'ero - racconta la nostra fonte - e mi auguravo che stavolta le cose potessero essere differenti, in tanti ci siamo iscritti all'Unicamillus pagando 150 euro, ma ci ritroviamo nella stessa incredibile situazione con anomalie statistiche ancor più enormi".

UniCamillus e Selexi presentano un esposto

Nei giorni scorsi la Selexi, azienda leader, ha deciso di presentare un esposto alla Procura di Roma - informando anche i candidati tramite le loro pagine personali sul sito del concorso - poiché dopo aver elaborato la gradutoria "ha evidenziato delle palesi animalie nei punteggi, di cui ha informato l'Università. Selexi quindi ha incaricato i suoi legali di predisporre un esposto. Il 14 ottobre ha inviato la graduatoria per il Secondo Grado all'Università e predisposto l'esposto". Stessa cosa è stata fatta dall'ateneo internazionale che forma giovani medici e professionisti nel campo della sanità: "A fronte di anomalie statistiche emerse dai risultati dei test preselettivi - si legge sul sito ufficiale dell'ateneo - riguardanti tanto la scuola secondaria di II grado quanto la scuola secondaria di I grado, è stato presentato dall’Università un esposto alle autorità competenti, affinché siano disposti gli opportuni accertamenti in merito alla sussistenza di eventuali profili d’illiceità". Lo scopo principale dell'UniCamillus, come viene confermato direttamente dall'ateneo a Roma Today è quello di "fare chiarezza, per garantire non solo la correttezza della procedura, ma anche per tutelare i concorsisti e la propria immagine. Ci siamo affidati a una società di primo livello quindi siamo sbalorditi. Obiettivamente quanto accaduto ha colto un po’ tutti di sorpresa". Quindi, finché la Procura non prenderà in mano il fascicolo dando delle risposte, tutti gli ammessi al tirocinio lo sono "con riserva" e se dagli accertamenti emergessero profili di illeicità "l'ammissione alle successive prove verrà travolta, così come l'eventuale titolo medio tempore conseguito".