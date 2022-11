Salvamamme: inaugurato il mercato all'insegna della solidarietà

Oggi mercoledì 2 novembre l'associazione Salvamamme ha tagliato il nastro del secondo appuntamento annuale del Free Temporary Shop a sostegno di 1.000 famiglie di ogni nazionalità colpite dalla crisi pandemica e dal rincaro energetico.

Per 15 giorni la sede dell’associazione Salvamamme (via Giacomo Raffaelli) in comodato d’uso dalla Croce Rossa Italiana, ospiterà il mercato solidale gratuito “di energia e di orgoglio” per rispondere alla sempre più crescente richiesta di aiuto che arriva dagli italiani in difficoltà, per non dimenticare le famiglie profughe di ogni guerra, che, colpite dalla crisi, rischiano di avere delle ricadute, non solo economiche, ma anche psicologiche. L’iniziativa è stata resa possibile grazie agli operatori, ai volontari, e agli amici dell’Associazione che, senza alcun finanziamento pubblico e con un enorme sforzo logistico, sono al servizio delle famiglie che potranno scegliere tra vestiario per tutti i componenti (inclusi cappotti), scarpe, prodotti per igiene, materiale scolastico e anche un kit igiene anticovid.

"Continua il nostro incessante lavoro affinché ci sia un appiglio per non affogare nel rispetto del decoro e della dignità" ha detto la Presidente di Salvamamme, Grazia Passeri.